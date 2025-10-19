تعداد ۴۹۵۱ خانوار جدید در گلستان به شبکه گاز طبیعی متصل شدند

به گزارش ایلنای گلستان، ابوالفضل نرسی اظهار داشت: از مجموع خانوارهای جدید بهره‌مند از گاز، ۲۸۷۱ خانوار در مناطق شهری و ۲۰۸۰ خانوار در مناطق روستایی سکونت دارند.

وی با اشاره به روند گازرسانی در سطح استان افزود: تاکنون ۶۹۳ هزار و ۹۷۴ خانوار گلستانی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته‌اند که شامل ۴۲۹ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ۲۶۴ هزار و ۲۷۴ خانوار روستایی است.

نرسی همچنین با تأکید بر توسعه مطلوب گازرسانی در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پوشش گاز در بخش شهری به ۱۰۰ درصد و در روستاهای دارای قابلیت گازرسانی به ۹۹.۹ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به کاهش تدریجی دمای هوا و فرارسیدن فصل سرما، بر لزوم مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی تأکید کرد و گفت: با اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و همراهی مشترکان در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی، امیدواریم زمستان پیش رو را بدون نگرانی پشت سر بگذاریم.

