گلستان پیشتاز ایمنی در کار است

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در همایش ملی کاهش حوادث ناشی از کار گفت: ما به دنبال ایجاد یک فرهنگ ایمنی در تمامی صنایع و مشاغل هستیم و این موفقیت نتیجه همکاری و همدلی تمامی نهادها و سازمان‌های مرتبط است.

وی تصریح کرد: طرح پیشنهادی این اداره کل ایجاد سامانه هوشمند ثبت وتحلیل گزارشات مدیران ایمنی واحدهای مشمول وارزیابان ایمنی است که براساس آن تمام گزارشات سالانه مذکور ثبت وضبط خواهدشد وبراین اساس بصورت هوشمندانه واحدهای پر خطر وکم خطر احصا میشود لذا با توجه به کمبود نیروی انسانی وتعدد کارگاه‌های مشمول بسیاری از بازدیدها هدفمند خواهدشد واین کمک خواهد کرد که حوادث ناشی از کار تقلیل یابد.

هلاکو به چگونگی ونحوه اجرا و الزامات اجرایی این طرح پرداخت و خواستار کمک ومساعدت در راه اندازی این سامانه از سوی وزارت متبوع شد. امید می‌رود که با اجرای آن، شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در سطح استان و کشور باشیم.

لازم به ذکر است در این همایش ۳۱ استان در قالب ده گروه انتخاب وبعد از داوری مقدماتی، ده طرح برتر انتخاب و بعد از ارائه در حضور وزیر ومعاونین و داوران طرح‌های پیشنهادی، استانهای یزد، گلستان و سمنان بعنوان سه طرح برتر انتخاب ومورد تجلیل قرار گرفتند.

