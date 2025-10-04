نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:
مرکز علمی کاربردی خانهکارگر گرگان بزرگترین مجموعه دانشگاه علمی کاربردی شمال کشور است
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: مرکز علمی کاربردی خانهکارگر گرگان بزرگترین مجموعه دانشگاه علمی کاربردی شمال کشور است و درعرصه بین المللی به ویژه کشورهای آسیا میانه حرفی برای گفتن دارد. برای رسیدن به مرزهای دانش و پیشرفت تکنولوژی نیازمند همکاریهای بین المللی هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، هومن هادیان در دیدار با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه دراستان گلستان گفت: این مرکز علمی کابردی ظرفیت بین المللی شدن را دارد و آماده همکاری با کشورهای همسایه به خصوص آسیا میانه در زمینههای علمی، آموزشی، پژوهشی، جذب دانشجو هستیم. فعالیت دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر قابل ارائه در مراجع بینالمللی است.
وی افزود: برای رسیدن به مرزهای دانش و پیشرفت تکنولوژی نیازمند همکاریهای بین المللی هستیم و ما برقراری روابط علمی با سایر دانشگاههای کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دادیم. ما برای گسترش همکاریهای علمی با دانشگاههای کشورهای همسایه اولویت خاصی قائل هستیم.
وی گفت: توسعه همکاریهای مشترک میتواند در قالب ایجاد گروههای آموزشی و پژوهشی مشترک، اجرای طرحهای مشترک علمی و تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورههای آموزشی، کنفرانسها و… تعریف شود.