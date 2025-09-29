خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریل‌گذاری پارک علم و فناوری گلستان برای پیوند فناوری میان ایران و قزاقستان

ریل‌گذاری پارک علم و فناوری گلستان برای پیوند فناوری میان ایران و قزاقستان
کد خبر : 1693181
لینک کوتاه کپی شد.

پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور قزاقستان، نخستین گام‌های خود را برای توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی میان دو کشور برداشت.

به گزارش ایلنای گلستان، در نشستی که با حضور عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، مدیران پارک علم و فناوری گلستان، پهلوانی عضو کارگروه دیپلماسی فناوری وزارت علوم و مسلمی‌پور معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، موضوعات مهمی برای آینده همکاری‌های مشترک روی میز قرار گرفت. 

از جمله مهم‌ترین محورهای این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: انعقاد یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق مشترک ایران و قزاقستان و دبیرخانه ملی تبادل فناوری برای ایجاد بستر رسمی همکاری‌ها؛ 

مطالعه بازار منطقه‌ای قزاقستان به منظور شناسایی نیازها و ظرفیت‌های موجود و فراهم‌سازی مسیر ورود شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ایرانی به این بازار؛ 

شناسایی ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌ها و پارک‌های علم و فناوری قزاقستان برای برقراری همکاری‌های متقابل و ایجاد فرصت‌های مشترک؛ 

معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی به طرف قزاقستانی برای حضور پررنگ‌تر در بازار منطقه؛ برگزاری یک وبینار آموزشی تخصصی برای معرفی فرصت‌های تجاری و اقتصادی قزاقستان به فعالان فناور و دانش‌بنیان کشور. 

پارک علم و فناوری گلستان که در شهریورماه امسال از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم به عنوان دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور قزاقستان انتخاب شد، حالا با این اقدامات به دنبال ایجاد کانالی پایدار برای توسعه همکاری‌های علمی و اقتصادی میان ایران و قزاقستان است. 

این نشست، نقطه آغازی برای طراحی برنامه‌های عملیاتی مشترک در حوزه فناوری و دانش‌بنیان است؛ برنامه‌ای که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای باز کند و مسیر دیپلماسی فناوری کشور را پررنگ‌تر از گذشته پیش ببرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی