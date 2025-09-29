به گزارش ایلنای گلستان، در نشستی که با حضور عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، مدیران پارک علم و فناوری گلستان، پهلوانی عضو کارگروه دیپلماسی فناوری وزارت علوم و مسلمی‌پور معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، موضوعات مهمی برای آینده همکاری‌های مشترک روی میز قرار گرفت.

از جمله مهم‌ترین محورهای این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: انعقاد یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق مشترک ایران و قزاقستان و دبیرخانه ملی تبادل فناوری برای ایجاد بستر رسمی همکاری‌ها؛

مطالعه بازار منطقه‌ای قزاقستان به منظور شناسایی نیازها و ظرفیت‌های موجود و فراهم‌سازی مسیر ورود شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ایرانی به این بازار؛

شناسایی ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌ها و پارک‌های علم و فناوری قزاقستان برای برقراری همکاری‌های متقابل و ایجاد فرصت‌های مشترک؛

معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی به طرف قزاقستانی برای حضور پررنگ‌تر در بازار منطقه؛ برگزاری یک وبینار آموزشی تخصصی برای معرفی فرصت‌های تجاری و اقتصادی قزاقستان به فعالان فناور و دانش‌بنیان کشور.

پارک علم و فناوری گلستان که در شهریورماه امسال از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم به عنوان دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور قزاقستان انتخاب شد، حالا با این اقدامات به دنبال ایجاد کانالی پایدار برای توسعه همکاری‌های علمی و اقتصادی میان ایران و قزاقستان است.

این نشست، نقطه آغازی برای طراحی برنامه‌های عملیاتی مشترک در حوزه فناوری و دانش‌بنیان است؛ برنامه‌ای که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای باز کند و مسیر دیپلماسی فناوری کشور را پررنگ‌تر از گذشته پیش ببرد.

