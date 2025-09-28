به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، هومن هادیان اظهار کرد: در حال حاضر در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان بیش از ۷۰۰ دانشجو درحال تحصیل هستند و اکثر دانشجویان این مرکز بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار می‌شوند. اکثر درصد آموزش‌ها در این مرکز عملی و مهارتی است.

وی افزود: رشته‌های این مرکز علمی کاربردی براساس نیاز بازار کار استان است و دانشجویان بعد از تحصیل جذب بازار کار می‌شوند. این مرکز در حوزه کار خلاق، فناورانه و دانش بنیان پیش قدم است و درحال حاضر تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان هم در این مرکز حضور دارند.

وی بیان کرد: دانشجویان در این مرکز رشته‌های مانند امور اداری، مکانیک خودرو، برق صنعتی، عمران، حسابداری، مدیریت کسب وکار، الکترونیک صنعتی، فناوری اطلاعات، ارتباطات، آسانسور وپله برقی و. . تحصیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان، ۴ هزار متر زیر بنا دارد و اولین ومجهزترین مرکز علمی کاربردی در شمال کشور است. تنها مرکز علمی کاربردی دارای مرکز رشد واحد‌های فناور دراستان هستیم و همچنین مشاوره شغلی رایگان در طول تحصیل به دانشجویان داده می‌شود.

انتهای پیام/