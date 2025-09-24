به گزارش ایلنای گلستان، مهرداد یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین‌آلات، ادوات، تجهیزات، سیستم‌های نوین آبیاری و صنایع وابسته با عنوان AGRIGOL ۲۰۲۵ در گلستان برگزار می‌شود.

وی گفت: این رویداد تخصصی از ۸ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان برگزار خواهد شد. زمان بازدید و اهداف راهبردی نمایشگاه AGRIGOL ۲۰۲۵ هر روز از ساعت ۱۵ الی ۲۱ پذیرای متخصصان، تولیدکنندگان، کشاورزان، دانشجویان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به حوزه کشاورزی خواهد بود.

وی گفت: برگزاری این نمایشگاه، گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان گلستان، ارتقاء سطح فناوری‌های کشاورزی، ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، و شناسایی شرکت‌های توانمند داخلی به شمار می‌رود.

وی افزود: این رویداد بستری مناسب جهت تبادل دانش، معرفی فناوری‌های نوین، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، و ارزیابی راهکارهای افزایش توان صنعتی کشور فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۸ هزار مترمربع شامل سالن سرپوشیده و فضای باز نمایشگاهی، میزبان ۶۳ شرکت و تولیدکننده مطرح از ۱۱ استان کشور از جمله گلستان، تهران، مازندران، همدان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، اصفهان، ، فارس خواهد بود.

