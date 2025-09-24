خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان:

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته در گلستان برگزار می‌شود

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته در گلستان برگزار می‌شود
کد خبر : 1690992
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان گفت: بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ادوات، تجهیزات، سیستم‌های آبیاری و صنایع وابسته در گلستان برگزار می‌شود. این نمایشگاه با حضور ۶۳ شرکت و واحد تولیدی از ۱۱ استان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنای گلستان، مهرداد یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین‌آلات، ادوات، تجهیزات، سیستم‌های نوین آبیاری و صنایع وابسته با عنوان AGRIGOL ۲۰۲۵ در گلستان برگزار می‌شود. 

وی گفت: این رویداد تخصصی از ۸ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان برگزار خواهد شد. زمان بازدید و اهداف راهبردی نمایشگاه AGRIGOL ۲۰۲۵ هر روز از ساعت ۱۵ الی ۲۱ پذیرای متخصصان، تولیدکنندگان، کشاورزان، دانشجویان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به حوزه کشاورزی خواهد بود. 

وی گفت: برگزاری این نمایشگاه، گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان گلستان، ارتقاء سطح فناوری‌های کشاورزی، ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، و شناسایی شرکت‌های توانمند داخلی به شمار می‌رود. 

وی افزود: این رویداد بستری مناسب جهت تبادل دانش، معرفی فناوری‌های نوین، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، و ارزیابی راهکارهای افزایش توان صنعتی کشور فراهم می‌سازد. 

وی تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۸ هزار مترمربع شامل سالن سرپوشیده و فضای باز نمایشگاهی، میزبان ۶۳ شرکت و تولیدکننده مطرح از ۱۱ استان کشور از جمله گلستان، تهران، مازندران، همدان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، اصفهان، ، فارس خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی