مدیرکل کار استان:
دستگاههای اجرایی گلستان ملزم به ثبت آمار اشتغالزایی حوزه خود در سامانه رصد هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: دستگاههای اجرایی گلستان ملزم به ثبت آمار اشتغالزایی حوزه خود در سامانه رصد هستند وبا استفاده از این سامانه، میتوانیم به شفافیت بیشتری در ثبت اطلاعات و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی دست یابیم.
به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو بیان کرد: هدف استان ایجاد ۱۹ هزار و ۷۸۳ فرصت شغلی است که تا به حال ۵ هزار و ۷۲شغل توسط دستگاههای اجرایی ثبت شده است. این تعداد با عنایت به اینکه توزیع سهم اشتغال در مرداد به شهرستانها ابلاغ شده نشاندهنده پیشرفت ۲۶ درصدی در ثبت اشتغال در سامانه رصد میباشد.
هلاکو در ادامه به اهمیت سامانه رصد اشاره کرد وی گفت: "این سامانه به عنوان ابزاری کارآمد، امکان نظارت و پیگیری دقیق ثبت اشتغال را فراهم میکند و به ما کمک میکند تا روند پیشرفت پروژههای اشتغالزایی را بهطور مستمر بررسی کنیم. با استفاده از این سامانه، میتوانیم به شفافیت بیشتری در ثبت اطلاعات و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی دست یابیم.
ایوب هلاکو همچنین تأکید کرد که برنامهریزی اشتغال بر اساس ظرفیتهای اعلامی توسط دستگاههای اجرایی به تفکیک شهرستانها و بر اساس کد آیسیک رشتههای شغلی صورت گرفته است. این رویکرد به ما کمک میکند تا با نیازسنجی واقعی بازار کار و ظرفیتهای موجود، اشتغال پایدار را در استان گلستان تقویت کنیم.