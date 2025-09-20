خبرگزاری کار ایران
۴۵۰۰ ویژه‌برنامه درهفته دفاع مقدس در گلستان برگزار می‌شود
فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: ۴۵۰۰ ویژه‌برنامه درهفته دفاع مقدس درگلستان برگزار می‌شود و به نمایندگان مجلس و استاندار مکتوب اعلام کرده‌ایم که آماده‌ایم پروژه‌های عمرانی را که بر زمین مانده به انجام برسانیم.

به گزارش ایلنای گلستان، علی ملک شاهکویی درنشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: درهفته دفاع مقدس بیش از ۴۰ برنامه شاخص و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ برنامه عمومی در پایگاه‌ها، حوزه‌ها، اقشار بسیج و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد. 

وی ادامه داد: بزرگداشت و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، دیدار با پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس، آئین نکوداشت فرماندهان ادواری سپاه، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس و برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و تاریخی و… بخشی  از برنامه‌های هفته دفاع مقدس است. 

وی گفت: در یک سال اخیر، بیش از دو هزار و ۱۰۰ واحد اقتصاد مقاومتی و ۷۹۰ صندوق قرض‌الحسنه اشتغال‌زا راه‌اندازی شده‌اند. ۴۰ نیروگاه خورشیدی، توزیع ۶۶۰ هزار اصله نهال، اجرای هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی، تأمین آب شرب برای ۱۰۹ روستا، ساخت هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان و توزیع ۸۵۰ هزار بسته معیشتی از جمله اقدامات شاخص بسیج سازندگی در گلستان است.

