مدیر کل آموزش و پرورش استان:
حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب وارد گلستان شده است
مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب وارد استان شده است و بیش از ۳۲ هزار و هفتصد دانش آموز کلاس اولی گلستانی سنجش و ثبت نام شدهاند.
به گزارش ایلنای گلستان، قدرت اله نظری گفت: بیش از ۳۲ هزار و هفتصد دانش آموز کلاس اولی گلستانی سنجش و ثبت نام شدهاند و تنها حدود هزار دانش آموز باقی ماندهاند که احتمالا از اتباع باشند. با وجود کلاسهای درس پایه اول با حداقل پنج دانش آموز در استان امیدواریم در چند روز باقی مانده این دانش آموزان هم ثبت نام شوند و تحصیل خود را آغاز کنند.
وی گفت: تا کنون ۹۶ درصد انش آموزان کتابهای خود را در سامانه کتب درسی سفارش دادهاند و حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب وارد استان شده و در حال توزیع در شهرستان هاست و ۵ عنوان کتاب هم هنوز به استان تحویل نشده که در هفته اول مهر تامین و توزیع خواهد شد.
وی درباره تهیه نوشتافزار هم گفت: مسئولان مربوطه امسال تصمیمی برای برپایی نمایشگاه فروش نوشتافزار نگرفتند و در آموزش و پرورش هم با وجود پی گیری ما به علت نبودن تولید کنندگان و فروشندگان عمده داخل استان و آماده نبودن فروشندگان جزء برای تخفیفهای مورد نظر ما نمایشگاهی تشکیل نشد، اماپویشهایی را راه اندازی کردهایم وگروههای اجرایی، ستاد اجرایی فرمان امام، اصناف و خیران در حال تهیه و توزیع نوشتافزار در مناطق محروم استان هستند.