حسین مومنی در دیدار با سرپرست بانک کشاورزی گلستان گفت: پیوند میان نظام بانکی و زیست‌بوم فناوری اهمیت دارد و پارک علم و فناوری گلستان آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و نیروهای متخصص، بانک کشاورزی را در مسیر تحول دیجیتال و طراحی مدل‌های نوین کسب‌وکار و همچنین توسعه فینتک‌ها همراهی کند.

وی تاکید کرد: ما باور داریم که بانکداری آینده بدون اتکا به فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست و این همکاری می‌تواند نقطه عطفی در همگرایی علم، فناوری و نظام مالی باشد.

مومنی افزود: در کشور عزیزمان، راه‌اندازی اولین شعبه فیجیتال بانک کشاورزی در گرگان نه‌تنها گامی مهم در ارتقاء کیفیت خدمات بانکی استان است، بلکه می‌تواند الگویی ملی برای توسعه فناوری‌های مالی و ارائه خدمات نوآورانه در بخش کشاورزی کشور باشد.

قاسمعلی رایج سرپرست بانک کشاورزی گلستان در این نشست گفت: بانک کشاورزی به‌عنوان پیشگام در ارائه خدمات مالی نوین، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه موجود در استان گلستان، گام‌های موثری در توسعه بانکداری مبتنی بر فناورهای نوین بردارد و راه‌اندازی اولین شعبه فیجیتال بانک کشاورزی در شهر گرگان، بیانگر ظرفیت‌های موجود در استان برای ورود به مدل‌های جدید کسب‌وکار در صنعت بانکی است.

وی تاکید کرد: هدف ما ارتقاء تجربه مشتریان و ارائه خدمات هوشمند و کارآمد در حوزه تامین مالی بخش کشاورزی است.

