توانمندسازی ۲۸۰ خانواده مددجوی کمیته امداد گلستان با افتتاح نیروگاه برق خورشیدی
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: با افتتاح نیروگاه برق خورشیدی یک و چهار دهم مگاوتی ۲۸۰ خانواده مددجوی کمیته امداد در گمیشان توانمند شدند. سه مزرعه یک و چهار دهم مگاواتی دیگر با حمابت کمیته امداد در گلستان در حال ساخت است.
به گزارش ایلنای گلستان، سید مرتضی بختیاری در مراسم افتتاح این مزرعه برق خورشیدی حمایتی دو هکتاری در گمیشان گفت: ۲۸۰ خانوار مدد جو استان گلستان سهامدار این نیروگاه شدند و همزمان هزار نیروگاه پنج کیلو واتی خانگی مدد جویان کمیته امداد گلستان افتتاح شد.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه برق خورشیدی و بادی گفت: امیدواریم بتوانیم با کمک دولت و خیران این نیروگاههای برق پاک را توسعه دهیم.
وی با اشاره به تامین زمین ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در گرگان گفت: با آماده شدن این زمین ساخت واحدهای مسکونی با اولویت خانوادههای مددجوی دارای یتیم در سیریعترین زمان آغاز میشود و با ساخت این واحدها امیدواریم هیچ یتیمی در گرگان بیخانه نماند.
یختیاری از آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، بانکها و خیران بخاطر حمایت از محرومان قدر دانی کرد. از رسانه ملی و رسانههای استان بابت پوشش خبری تشکر میکنیم.