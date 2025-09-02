مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:
۸۰۰۰ خانوار از مددجویان کمیته امداد گلستان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هستند
مدیر کل کمیته امداد استان گلستان گفت: ۸۰۰۰ خانوار شهری تحت حمایت این نهاد درطرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده که ۳۴۷۳ خانوار واجد شرایط شناخته شدند.
به گزارش ایلنای گلستان، عیسی بابائی گفت: بیش از ۱۲ هزار خانوار مددجوی مستاجر و فاقد مسکن شهری در استان داریم که تعداد ۸۰۰۰ خانوار آن موفق به ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن شدهاند و از این تعداد ۳۴۷۳ خانوار واجد شرایط شناخته شدند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به ۴۲۰ خانوار مددجوی تحت حمایت این نهاد در سطح استان توسط بنیاد مسکن و راه وشهرسازی پروژه تخصیص داده شده است. برای تامین مسکن مددجویان شهری ۲۰۰ میلیون تومان در قالب مساعدت بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومان توسط این نهاد به واجدین شرایط پرداخت میشود.
وی گفت: پرداخت کمکهای این نهاد براساس تخصیص پروژه و پیشرفت فیزیکی مسکن، اقدام خواهد شد. سیاستهای کلان امداد در حوزه مسکن عمدتا مسکن روستایی است، اما برای آن دسته از مددجویانی که در شهرها سکونت دارند، سعی شده تامین مسکن برای آنها نیز پیگیری و با پرداخت ودیعه و اجاره مسکن، نیاز آنها را رفع کند.
بابائی ادامه داد: اگر مددجویان تمایل داشته باشند از طرحهای موجود در شهرهای کوچک استفاده کنند، امداد به میزان بضاعت خود سعی میکند در کنار مددجویان باشد و از ظرفیتهای موجود کشور بهرهمند تا مشکل مسکن آنها با هزینه کمتری رفع شود.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان برطرفشدن موانع اجرای نهضت ملی مسکن مددجویان توسط دستگاههای اجرائی کشور را ضروری دانست و گفت: بالا بودن درصد ارایه تسهیلات بانکی، نداشتن سهم آورده، نبود زمین برای ساخت مسکن در مناطق شهری و وجود شیوهنامههای اداری از جمله موانع سر راه شتاب اجرای نهضت ملی مسکن برای مددجویان شهری است.