باید شرایط کاری و حقوقی کارگران معدن بهبود پیدا کند

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با فرماندار مینودشت و نمایندگان کارگران معدن ذغال سنگ تخت اظهارکرد: درچند وقت اخیر مسائل حقوقی و بیمه‌ای کارگران این معدن به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است و امروز اینجا هستیم تا مشکلات شما را بی‌واسطه بشنویم. از بخشی از دغدغه‌هایتان مطلعیم و پیگیری مطالبات شما باید از مسیرهای قانونی انجام شود. این موضوعات با جدیت در حال بررسی و اقدام هستند.

وی همچنین به تلاش‌های صورت‌گرفته در هفته گذشته برای پرداخت حقوق و برقراری بیمه کارگران معدن تخت اشاره کرد و افزود: در همین سه روز تعطیل، جلسات متعددی با حضور فرماندار و مدیران البرز شرقی برگزار شد. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، مطالبات شما عزیزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلات کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اشاره کرد و گفت: «در هفته گذشته جلساتی با مدیر سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد. اصلاح عناوین شغلی معادن از مهم‌ترین موضوعاتی است که با جدیت در حال پیگیری است تا کارگران عزیز، با توجه به سختی کار در معادن، بدون دغدغه بتوانند امور مرتبط با بازنشستگی خود را دنبال کنند.

این نشست در حالی برگزار شد که کارگران معدن تخت ماه‌هاست با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و امید دارند که وعده‌های مسئولان به‌زودی رنگ تحقق به خود بگیرد. این نشست، گامی مثبت در راستای حل مشکلات کارگران و بهبود شرایط کاری آنان به شمار می‌رود.

