اجرای ۱۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در گلستان
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری گلستان گفت: هفته دولت چهاردهم درگلستان با اجرای ۱۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی آغاز شد. شهرداری‌ها موظف شده‌اند پروژه‌های خود راهمراه باجشن‌های مردمی اجرا کنند تافضای عمومی استان رنگ و بوی شادی و خدمت بگیرد.

به گزارش ایلنای گلستان، محمدحمیدی اظهارکرد: باآغاز هفته دولت، گلستان شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۸۵۶ پروژه درحوزه‌های عمرانی و اقتصادی بامجموع اعتبار ۱۶۶۶۵ میلیارد تومان است، ازین میزان تقریباً ۸۵۰۰ میلیاردتومان به پروژه‌های عمرانی و ۸۱۰۰ میلیاردتومان به طرح‌های اقتصادی اختصاص یافته است. 

وی گفت: برنامه‌ها در ۱۴شهرستان استان اجرا می‌شوند که در ۶شهرستان، استاندار گلستان شخصاً حضورخواهد داشت وسایر شهرستان‌ها میزبان معاونین استاندار خواهندبود، هرشهرستان یک روز افتتاح متمرکز دارد و پروژه‌های بزرگ همزمان باحضور مسئولان افتتاح یاکلنگ‌زنی می‌شوند. 

وی بیان کرد: همچنین حدود ۱۵۰۰برنامه فرهنگی، ورزشی وهنری درنقاط مختلف استان برگزار خواهد شد. محور برنامه‌ها مردمی بوده و باتوجه به آغاز ماه ربیع، تأکید برنشاط، امیدآفرینی و مشارکت عمومی شده است.

