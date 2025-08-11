به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: امروز ۲۰۰ بسته کمک معیشتی هر کدام به ارزش یک و نیم میلیون تومان شامل یازده قلم ارزاق اساسی دربین خانواده‌های نیازمند زندانیان توزیع شد. همچنین یک باب منزل مسکونی با کمک خیران در گرگان برای از خانواده‌های زندانیان که شرایط نامناسبی داشتند، ساخته و امروز تحویل شد که چهارمین واحد مسکونی است که با پیگیری و حمایت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان گرگان ساخته شده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات خانواده‌های زندانیان، دسترسی به خدمات درمانی بود که برای رفع این دغدغه هم با ابتکار دادستان مرکز استان و همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی استان و خیران، با یکی از درمانگاه‌های گرگان قرارداد بسته شد تا دسترسی به خدمات درمانی رایگان برای این خانواده‌ها که از اقشار آسیب‌پذیر هستند، فراهم شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: خود زندانیان با توجه به برخورداری از امکانات زندان عملا مشکل چندانی ندارند ولی خانواده‌های آنان در حوزه معیشتی با گرفتاری‌های جدی مواجه هستند و شدیدا به حمایت و توانمندسازی نیاز دارند.

حیدر آسیابی افزود: چنانچه خانواده‌های زندانیان حمایت نشوند، آسیب‌های جدی گریبان گیر همسران و فرزندان آن‌ها خواهد شد. توانمندسازی خانواده‌های این زندانیان نیز، از دیگر برنامه‌های ماست که سال گذشته در قالب این طرح ۷۵۰ نفر با شرکت در دوره‌های مهارت آموزی، توانمند شدند تا در تامین هزینه‌های زندگی، نیازمند به حمایت نباشند.

وی افزود: ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری، ساخت مسکن، مرمت ۱۵ واحد مسکونی، کمک به تامین هزینه اجاره مسکن، تامین کالاهای اساسی و کمک به اشتغال ۷۴ مددجو با کمک واحدهای تولیدی استان، از دیگر خدمات حمایتی انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان مرکز استان در سال گذشته بود.

