فراخوان رویداد کندوره روایتی نو از پوشش جنوب در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای ترویج فرهنگ پوشش اصیل و حمایت از طرح‌های خلاقانه، این رویداد با هدف توسعه صنعت مد و لباس بومی و بهره‌گیری از ظرفیت طراحان، هنرمندان، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه مد و لباس توسط اداره امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می‌شود.

بر این اساس، از تمامی فعالان و علاقه‌مندان حوزه طراحی لباس دعوت می‌شود آثار خود را با توجه به شرایط آب‌وهوایی جزیره کیش و با بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی، ارزش‌های اجتماعی، فرهنگ عامه، هنر، معماری، طبیعت و عناصر بومی جزیره ارائه کنند.

از جمله ویژگی‌های آثار قابل پذیرش در این فراخوان می‌توان به کاربردی بودن پوشش، برخورداری از شاخص‌های زیبایی‌شناسی، نوآوری، قابلیت تولید و استفاده خلاقانه از نقوش، رنگ‌ها و المان‌های هویت‌بخش جنوب ایران اشاره کرد.

شرکت در این فراخوان برای تمامی طراحان و علاقه‌مندان آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه طرح ارائه کند. آثار ارسالی باید بدیع، اصیل و متعلق به شخص شرکت‌کننده بوده و پیش از این در جشنواره یا مسابقه‌ای برگزیده نشده باشند. همچنین طرح‌ها باید به‌صورت رنگی و همراه با توضیح ایده، جنس پارچه پیشنهادی، کاربرد لباس و جزئیات فنی ارائه شوند و رعایت شئونات فرهنگی در تمامی آثار الزامی است.

متقاضیان می‌توانند تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ از طریق ttps://Festival.kish.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند. همچنین شماره‌های تماس ۰۹۳۴۷۶۸۸۳۳۳ و ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۶۴ دبیرخانه رویداد برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.

لازم به ذکر است حقوق مالکیت معنوی آثار برگزیده محفوظ بوده و به صاحبان آثار برگزیده، جوایز نفیس و امتیاز انعقاد قرارداد تولید و فروش اعطا خواهد شد.