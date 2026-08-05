مراسم عزاداری اربعین حسینی در مسجد خاتم ‌الانبیاء (ص) کیش برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم عزاداری اربعین حسینی ظهر سه‌شنبه ۱۳ مرداد، پس از اقامه نماز ظهر و عصر، با حضور جمعی از کیشوندان و نمازگزاران در مسجد خاتم‌الانبیاء(ص) جزیره کیش برگزار شد.

این آیین با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و نوای علیرضا مرادی مداح اهل‌بیت(ع) همراه بود.

کیش، جلوه‌گاه هویت معنوی و انقلابی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبادی‌زاده در این مراسم، حضور کیشوندان در اجتماعات مردمی، مناسبت‌ها، راهپیمایی‌ها، انتخابات و آیین‌های مذهبی را نشان‌دهنده روحیه دینی، انقلابی و معنوی آنان دانست و اظهار کرد: بخشی از هویت معنوی و اجتماعی جزیره کیش که ممکن است از نگاه برخی پنهان مانده باشد، با حضور گسترده و مستمر کیشوندان در عرصه‌های مختلف به مردم سراسر کشور معرفی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با قدردانی از همراهی کیشوندان و مسئولان جزیره افزود: این حضور مؤثر، تصویری روشن از ایمان، همبستگی و مسئولیت‌پذیری جامعه کیش به نمایش گذاشته است.

فرهنگ اربعین، مکمل رسالت عاشورا

عبادی‌زاده در ادامه، با اشاره به مفاهیم زیارت اربعین، فرهنگ عاشورایی را مظهر ایثار، فداکاری، شجاعت و وفاداری برشمرد و تصریح کرد: فرهنگ اربعین، مکمل فرهنگ عاشوراست و رسالت تبیین، انتقال و ماندگار کردن آموزه‌های قیام امام حسین(ع) را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان حماسه عاشورا را رقم زدند و پس از آن، حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) با روشنگری و پیام‌رسانی، رسالت نهضت حسینی را تکمیل کردند.

امام جمعه بندرعباس در پایان تأکید کرد: عاشورا و اربعین دو بخش جدایی‌ناپذیر از نهضت حسینی هستند؛ عاشورا نماد ایثار و مقاومت است و اربعین، پیام این حماسه را برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل می‌کند.

در ادامه این مراسم، علیرضا مرادی با مداحی و مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و شهدای دشت کربلا، به ذکر مصیبت پرداخت.