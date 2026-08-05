خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم عزاداری اربعین حسینی در مسجد خاتم ‌الانبیاء (ص) کیش برگزار شد

مراسم عزاداری اربعین حسینی در مسجد خاتم ‌الانبیاء (ص) کیش برگزار شد
کد خبر : 1822620
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر نقش فرهنگ اربعین در تبیین و ماندگاری پیام عاشورا، حضور کیشوندان در مناسبت‌های ملی، اجتماعی و مذهبی را جلوه‌ای از هویت معنوی و انقلابی جزیره کیش دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم عزاداری اربعین حسینی ظهر سه‌شنبه ۱۳ مرداد، پس از اقامه نماز ظهر و عصر، با حضور جمعی از کیشوندان و نمازگزاران در مسجد خاتم‌الانبیاء(ص) جزیره کیش برگزار شد.

 

این آیین با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و نوای علیرضا مرادی مداح اهل‌بیت(ع) همراه بود.

کیش، جلوه‌گاه هویت معنوی و انقلابی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبادی‌زاده در این مراسم، حضور کیشوندان در اجتماعات مردمی، مناسبت‌ها، راهپیمایی‌ها، انتخابات و آیین‌های مذهبی را نشان‌دهنده روحیه دینی، انقلابی و معنوی آنان دانست و اظهار کرد: بخشی از هویت معنوی و اجتماعی جزیره کیش که ممکن است از نگاه برخی پنهان مانده باشد، با حضور گسترده و مستمر کیشوندان در عرصه‌های مختلف به مردم سراسر کشور معرفی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با قدردانی از همراهی کیشوندان و مسئولان جزیره افزود: این حضور مؤثر، تصویری روشن از ایمان، همبستگی و مسئولیت‌پذیری جامعه کیش به نمایش گذاشته است.

فرهنگ اربعین، مکمل رسالت عاشورا

عبادی‌زاده در ادامه، با اشاره به مفاهیم زیارت اربعین، فرهنگ عاشورایی را مظهر ایثار، فداکاری، شجاعت و وفاداری برشمرد و تصریح کرد: فرهنگ اربعین، مکمل فرهنگ عاشوراست و رسالت تبیین، انتقال و ماندگار کردن آموزه‌های قیام امام حسین(ع) را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان حماسه عاشورا را رقم زدند و پس از آن، حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) با روشنگری و پیام‌رسانی، رسالت نهضت حسینی را تکمیل کردند.

امام جمعه بندرعباس در پایان تأکید کرد: عاشورا و اربعین دو بخش جدایی‌ناپذیر از نهضت حسینی هستند؛ عاشورا نماد ایثار و مقاومت است و اربعین، پیام این حماسه را برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل می‌کند.

در ادامه این مراسم، علیرضا مرادی با مداحی و مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و شهدای دشت کربلا، به ذکر مصیبت پرداخت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر