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تشدید بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی کیش

تشدید بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی کیش
کد خبر : 1819569
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در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، طرح بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی جزیره کیش با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در حال انجام است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان مدیریت بازرگانی سازمان، نماینده دادستان و مسئولان نهادهای ذی‌ربط، در چارچوب برنامه‌های مستمر پایش بازار انجام شد.

در جریان این بازدیدهای میدانی، علاوه بر بررسی نحوه فعالیت واحدهای صنفی و میزان رعایت ضوابط و مقررات جاری، شکایت‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ نیز به‌صورت ویژه و در محل پیگیری و رسیدگی شد.

دراین بازدیدها، به برخی از متصدیان واحدهای صنفی تذکر شفاهی داده شد و برای تعدادی از واحدهای صنفی متخلف نیز اخطاریه کتبی برای رفع نواقص، اصلاح شیوه ارائه خدمات و عدم تکرار تخلفات صادر شد .

نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و پایش مستمر بازار، با هدف سامان‌دهی اصناف، ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از تضییع حقوق کیشوندان و گردشگران، با جدیت ادامه خواهد یافت.

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