تشدید بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان مدیریت بازرگانی سازمان، نماینده دادستان و مسئولان نهادهای ذی‌ربط، در چارچوب برنامه‌های مستمر پایش بازار انجام شد.

در جریان این بازدیدهای میدانی، علاوه بر بررسی نحوه فعالیت واحدهای صنفی و میزان رعایت ضوابط و مقررات جاری، شکایت‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ نیز به‌صورت ویژه و در محل پیگیری و رسیدگی شد.

دراین بازدیدها، به برخی از متصدیان واحدهای صنفی تذکر شفاهی داده شد و برای تعدادی از واحدهای صنفی متخلف نیز اخطاریه کتبی برای رفع نواقص، اصلاح شیوه ارائه خدمات و عدم تکرار تخلفات صادر شد .

نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و پایش مستمر بازار، با هدف سامان‌دهی اصناف، ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از تضییع حقوق کیشوندان و گردشگران، با جدیت ادامه خواهد یافت.