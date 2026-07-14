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بررسی عملکرد شرکت عمران، آب و خدمات جزیره کیش با حضور محمد کبیری / تأکید بر تداوم پروژه‌های عمرانی و خدماتی کیش در هر شرایطی

بررسی عملکرد شرکت عمران، آب و خدمات جزیره کیش با حضور محمد کبیری / تأکید بر تداوم پروژه‌های عمرانی و خدماتی کیش در هر شرایطی
کد خبر : 1813830
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه بررسی عملکرد شرکت عمران، آب و خدمات، بر ضرورت استمرار فعالیت‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و جلوگیری از توقف خدمات‌رسانی به مردم در شرایط مختلف تأکید کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جلسه بررسی عملکرد شرکت عمران، آب و خدمات جزیره کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

 محمد کبیری در این جلسه با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌ها در شرایط بحرانی گفت: شرایط جنگی نباید موجب توقف امور، برنامه‌ها و پروژه‌ها شود و تمامی فعالیت‌ها باید براساس اهمیت و تأثیرگذاری، اولویت‌بندی، پیگیری و اجرا شوند.

 وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به مردم نباید تحت هیچ شرایطی متوقف شود، افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که فعالیت‌های جاری و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، حتی در شرایط دشوار نیز ادامه یابد و هیچ عذری برای انجام نشدن وظایف در بخش‌های مختلف پذیرفته نیست.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر تعیین‌تکلیف فعالیت‌های متوقف‌شده تأکید کرد و گفت: اگر اجرای کاری به هر دلیلی با وقفه مواجه شده است، باید موانع آن برطرف و فعالیت دوباره آغاز شود و همچنین امور جاری نیز باید با دقت انجام گیرد و برای اقدامات آینده، برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا وجود داشته باشد.

 کبیری با اشاره به برنامه‌ها و طرح‌های شرکت عمران، آب و خدمات کیش اظهار کرد: اقدامات مناسبی در این شرکت برنامه‌ریزی و آغاز شده بود که اجرای بخشی از آن‌ها به دلیل شرایط جنگی دچار وقفه شد و اکنون باید با همکاری و همدلی مجموعه‌های مرتبط، روند اجرای آن‌ها از سر گرفته شود.

 وی عملکرد این شرکت در دوره جنگ را قابل‌قبول ارزیابی کرد و افزود: تحقق برنامه‌های بزرگ جزیره بدون همکاری، هماهنگی و کار تیمی امکان‌پذیر نیست و تمامی مدیران و بخش‌های اجرایی باید در برابر مسئولیت‌ها و نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

 مهدی مسلم‌خانی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه، عملکرد شرکت عمران، آب و خدمات در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در دوره جنگ را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کارکنان و مدیران این شرکت در آن دوره با حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی مانع از ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی به کیشوندان شدند.

 وی افزود: مدیران باید اجرای برنامه‌هایی را در اولویت قرار دهند که نتیجه‌ای ملموس در بهبود زندگی کیشوندان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش جذابیت‌های جزیره برای گردشگران داشته باشد.

 مسلم‌خوانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: تلاش‌های مؤثری در این حوزه صورت گرفته و این رویکرد باید در سایر بخش‌ها، از جمله پروژه‌های عمرانی، ایمنی شهری، سیما و منظر و خدمات شهری نیز با جدیت دنبال شود.

 معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین بر ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: در انتخاب شرکا و پیمانکاران باید زمینه حضور مجموعه‌های توانمند از سراسر کشور فراهم شود تا پروژه‌ها با بهترین کیفیت و قیمت مناسب اجرا شوند و ظرفیت اجرای طرح‌ها به تعداد محدودی از پیمانکاران منحصر نشود.

در ادامه این جلسه، علی عدلی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش و تعدادی از معاونین این شرکت، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های در دست اجرا، پروژه‌های پیش‌رو و چالش‌های موجود ارائه کردند.

در پایان مقرر شد مشکلات و موانع مطرح‌شده حداکثر ظرف یک هفته بررسی و جمع‌بندی شده و گزارش نتایج و راهکارهای پیشنهادی برای تصمیم‌گیری نهایی به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ارائه شود.

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