بررسی راهکارهای ارتقای معیشت و رفاه جامعه فرهنگیان کیش در دیدار با وزیر آموزشوپرورش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و وزیر آموزش وپرورش در دیداری مشترک، راهکارهای تأمین مسکن و ارتقای سطح رفاهی و معیشتی فرهنگیان جزیره کیش را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، مدیرعامل این سازمان، در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، درباره توسعه همکاریهای مشترک و موضوعات مرتبط با حوزه آموزشوپرورش در جزیره کیش گفتوگو کرد.
در این دیدار، راهکارهای تسهیل تأمین مسکن، ارتقای شاخصهای رفاهی و معیشتی فرهنگیان و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی در جزیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین، راهکارهای ارائه تسهیلات مسکن به فرهنگیان در کوتاهمدت و تأمین مسکن آنان در بلندمدت، بهعنوان دو محور اصلی همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت آموزشوپرورش بررسی و نهایی شد.
دو طرف همچنین بر تقویت همکاریهای مشترک درخصوص حمایت از سرمایههای انسانی حوزه آموزشوپرورش و پیگیری راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط فعالیت فرهنگیان در جزیره تأکید کردند.
رایزنی با مسئولان و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی کشور، از جمله رویکردهای سازمان منطقه آزاد کیش برای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی در جهت رفع مشکلات کیشوندان و پیشبرد برنامه توسعه کیش به شمار میرود.
جزئیات برنامههای اجرایی و نحوه ارائه تسهیلات و تأمین مسکن فرهنگیان جزیره کیش، پس از انجام هماهنگیهای لازم اطلاعرسانی خواهد شد.