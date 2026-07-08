به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، مدیرعامل این سازمان، در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، درباره توسعه همکاری‌های مشترک و موضوعات مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش در جزیره کیش گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، راهکارهای تسهیل تأمین مسکن، ارتقای شاخص‌های رفاهی و معیشتی فرهنگیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی در جزیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین، راهکارهای ارائه تسهیلات مسکن به فرهنگیان در کوتاه‌مدت و تأمین مسکن آنان در بلندمدت، به‌عنوان دو محور اصلی همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت آموزش‌وپرورش بررسی و نهایی شد.

دو طرف همچنین بر تقویت همکاری‌های مشترک درخصوص حمایت از سرمایه‌های انسانی حوزه آموزش‌وپرورش و پیگیری راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط فعالیت فرهنگیان در جزیره تأکید کردند.

رایزنی با مسئولان و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور، از جمله رویکردهای سازمان منطقه آزاد کیش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در جهت رفع مشکلات کیشوندان و پیشبرد برنامه‌ توسعه‌ کیش به شمار می‌رود.

جزئیات برنامه‌های اجرایی و نحوه ارائه تسهیلات و تأمین مسکن فرهنگیان جزیره کیش، پس از انجام هماهنگی‌های لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.