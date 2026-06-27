به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، یکشنبه هفتم تیرماه، عزت‌الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با استقرار در مرکز سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.