پاسخگویی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
در یکشنبههای پاسخگویی این هفته، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، فردا یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، شنونده و پاسخگوی پرسشها، انتقادات و شکایات کیشوندان و فعالان اقتصادی در سامانه تلفنی ۱۲۴ خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، یکشنبه هفتم تیرماه، عزتالله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، با استقرار در مرکز سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسشها و دغدغههای کیشوندان خواهد بود.
کیشوندان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده، با شمارهگیری سامانه ۱۲۴، مسائل و دیدگاههای خود را بهصورت مستقیم با مدیر مربوطه در میان بگذارند