تسهیل سفر کیشوندان با ارائه تخفیف ۲۰ درصدی در پروازهای هواپیمایی کیش
با بازگشایی فرودگاه بینالمللی کیش و ازسرگیری پروازها، شرکت هواپیمایی کیش با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش طرح تخفیف ۲۰ درصدی خرید بلیت را برای دارندگان کارت کیشوندی در تمامی مسیرهای رفت و برگشت منتهی به این جزیره اجرا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای تسهیل سفر و حمایت از ساکنان جزیره کیش، شرکت هواپیمایی کیش از اجرای طرح تخفیف ویژه برای کیشوندان خبر داد. این طرح با پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش و در پی بازگشایی فرودگاه بینالمللی کیش و برقراری مجدد پروازها، از پنجم تیرماه ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
بر اساس این طرح، دارندگان کارت کیشوندی میتوانند از ۲۰ درصد تخفیف در خرید بلیت پروازهای کیشایر در تمامی مسیرهای رفت و برگشت منتهی به جزیره کیش بهرهمند شوند؛ اقدامی که با هدف کاهش هزینههای سفر و ارائه خدمات رفاهی بیشتر به ساکنان جزیره در نظر گرفته شده است.
متقاضیان استفاده از این طرح میتوانند از طریق دفاتر فروش مستقیم شرکت هواپیمایی کیش در تهران و جزیره کیش و یا با مراجعه به وبسایت رسمی هواپیمایی کیش به آدرس www.kishairlines.ir نسبت به خرید بلیت اقدام کنند. این تسهیلات تنها در بسترهای رسمی فروش کیشایر ارائه میشود و شامل سایر کانالهای فروش نخواهد شد.
هواپیمایی کیش به عنوان ایرلاین سازمان منطقه آزاد کیش، با اجرای این طرح تلاش دارد ضمن افزایش رفاه کیشوندان، شرایط سفرهای هوایی را برای ساکنان جزیره تسهیل کرده و دسترسی آنان به خدمات حملونقل هوایی را با هزینهای مناسبتر فراهم کند.