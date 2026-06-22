به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان در هفتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان و شرکت‌های تابعه که صبح اول تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و تحولات پیش‌روی این منطقه پرداخت.

مصوبه‌ای راهبردی برای رونق تجارت در کیش

کبیری با اشاره به تصویب مصوبه تعیین کیش به عنوان مبدأ کالای ملوانی گفت: به لطف خداوند متعال این مصوبه ابلاغ شده و اکنون باید مقدمات اجرایی آن با همکاری معاونت اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی فراهم شود.

وی افزود: این تصمیم می‌تواند به ویژه در دوره‌هایی که تقاضای گردشگری در جزیره کاهش می‌یابد، به رونق فعالیت‌های بازرگانی کمک کند و در عین حال نقشی مؤثر در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فهرست ۹۶ قلم کالای ملوانی و برخی اقلام جدید در حوزه پتروشیمی تأکید کرد: با تشکیل تعاونی مرزنشینان در کنار تعاونی‌های موجود، باید زمینه‌ای فراهم شود تا منافع این مصوبه به صورت عادلانه میان کسبه، بازاریان و مردم کیش توزیع شود.

ازسرگیری پروازها؛ گامی مهم برای بازگشت رونق گردشگری

کبیری در ادامه از فراهم شدن مقدمات بازگشایی فرودگاه کیش خبر داد و اظهار داشت: با تلاش همکاران، پروازها از پایان هفته جاری از سر گرفته خواهد شد.

تکمیل اسناد راهبردی؛ گام مهم در هم‌افزایی برنامه‌های توسعه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ضرورت تدوین و تکمیل اسناد بالادستی توسعه منطقه گفت: اسناد حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، آموزش، فرهنگ، گردشگری و بخش‌های اجتماعی باید با طرح توسعه و چشم‌انداز منطقه همسو شود.

وی تأکید کرد: این اسناد با همکاری معاونت‌ها و شرکت‌های تابعه در حال پیگیری است تا چارچوبی منسجم برای برنامه‌های آینده کیش شکل گیرد.

عبور از اقتصاد تک‌بعدی گردشگری

کبیری با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد کیش اظهار داشت: تجربه سال‌های اخیر نشان داد که اتکای صرف به گردشگری تفریحی می‌تواند اقتصاد جزیره را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کند.

وی افزود: توسعه حوزه‌هایی مانند خدمات مالی، تجارت، فناوری و گردشگری تخصصی باید در دستور کار قرار گیرد تا ساختار اقتصادی کیش پایدار و متنوع شود.

تمرکز بر پروژه‌های پیشران و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: با توجه به فرصت‌های جدید همکاری اقتصادی منطقه‌ای، لازم است طرح‌های پیشران کیش به سرعت آماده و برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه شود.

وی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بزرگ در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌های فرودگاهی، گردشگری تخصصی، فناوری و پروژه‌های شهری باید به‌روز شده و در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

شتاب در اجرای پروژه‌های عمرانی و مشارکتی

کبیری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: تمامی فراخوان‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و مشارکتی باید حداکثر تا نیمه تیرماه منتشر و تا مردادماه تعیین تکلیف شوند تا پروژه‌های اولویت‌دار منطقه هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شوند.

وی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی همه بخش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های جدید اقتصادی، کیش می‌تواند در مسیر توسعه‌ای تازه قرار گیرد و جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور تقویت کند.