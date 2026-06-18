مجید خوبیاری در جمع داوران اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
مجید خوبیاری، داور ووشوی جزیره کیش، در جمع داوران اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا قرار گرفت و به منظور حضور در این رویداد معتبر آسیایی، در دوره آموزشی بینالمللی فدراسیون جهانی ووشو شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مجید خوبیاری، داور رشته ووشو و از کیشوندان فعال در عرصه داوری این رشته، برای قضاوت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انتخاب شده و در ادامه روند آمادهسازی داوران این رقابتها، در دوره آموزشی بینالمللی فدراسیون جهانی ووشو در بخش ساندا حضور خواهد یافت.
این دوره تخصصی از ششم تا چهاردهم تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی کشور چین برگزار میشود و طی آن، داوران منتخب با جدیدترین قوانین، دستورالعملها و بهروزرسانیهای داوری ساندا زیر نظر مدرسان فدراسیون جهانی ووشو آشنا خواهند شد.
حضور خوبیاری در این دوره بینالمللی و قرار گرفتن وی در جمع داوران اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا، افتخاری ارزشمند برای جامعه ورزش جزیره کیش به شمار میرود و بیانگر توانمندی و جایگاه داوران کیش در عرصههای بینالمللی است.