به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات شطرنج سریع کیش با حضور علاقه‌مندان این رشته ورزشی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در هفت دور رقابت فشرده و مهیج به مصاف یکدیگر رفتند .