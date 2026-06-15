معرفی برترینهای مسابقات شطرنج سریع کیش
رقابتهای شطرنج سریع کیش با حضور جمعی از شطرنجبازان این جزیره برگزار شد و در پایان هفت دور مسابقه، محمدحسین هروی عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات شطرنج سریع کیش با حضور علاقهمندان این رشته ورزشی برگزار شد و شرکتکنندگان در هفت دور رقابت فشرده و مهیج به مصاف یکدیگر رفتند .
در پایان این مسابقات، محمدحسین هروی با کسب بهترین نتایج بر سکوی نخست ایستاد همچین بردیا جهانتیغی عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد و آریا صنوبر نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش ردههای سنی نیز آرمین علیخواه به عنوان بازیکن برتر زیر ۱۴ سال و رادین مروتی به عنوان بازیکن برتر زیر ۱۰ سال معرفی و تجلیل شدند.