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معرفی برترین‌های مسابقات شطرنج سریع کیش

معرفی برترین‌های مسابقات شطرنج سریع کیش
کد خبر : 1799481
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رقابت‌های شطرنج سریع کیش با حضور جمعی از شطرنج‌بازان این جزیره برگزار شد و در پایان هفت دور مسابقه، محمدحسین هروی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات شطرنج سریع کیش با حضور علاقه‌مندان این رشته ورزشی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در هفت دور رقابت فشرده و مهیج به مصاف یکدیگر رفتند .

در پایان این مسابقات، محمدحسین هروی با کسب بهترین نتایج بر سکوی نخست ایستاد همچین بردیا جهان‌تیغی عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و آریا صنوبر نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش رده‌های سنی نیز آرمین علی‌خواه به عنوان بازیکن برتر زیر ۱۴ سال و رادین مروتی به عنوان بازیکن برتر زیر ۱۰ سال معرفی و تجلیل شدند.

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