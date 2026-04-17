پایان رقابتهای والیبال ساحلی جام نوروز در کیش/ صفا رود بر سکوی نخست ایستاد
رقابتهای والیبال ساحلی جام نوروز در جزیره کیش با برگزاری دیدارهای نهایی به کار خود پایان داد و تیم «صفا رود» عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مسابقات که از ۱۶ تا ۲۶ فروردینماه با حضور ۸ تیم برگزار شد، شب گذشته با انجام دیدارهای ردهبندی و فینال به ایستگاه پایانی رسید و تکلیف تیمهای برتر مشخص شد.
این دوره از رقابتها با تلاش هیأت والیبال جزیره کیش و حمایت معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار شد.
در دیدار پایانی، تیم «صفا رود» با ارائه عملکردی برتر موفق شد حریف خود را شکست داده و جام قهرمانی را تصاحب کند. تیم «پازل شو» نیز با کسب عنوان دوم، نایبقهرمان شد و تیم «آتشنشانی» با پیروزی در دیدار ردهبندی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
گفتنی است رقابتهای امسال با حضور ۸ تیم و برگزاری دیدارهایی پرهیجان، فضای ورزشی پرنشاطی را در جزیره کیش رقم زد.