به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مسابقات که از ۱۶ تا ۲۶ فروردین‌ماه با حضور ۸ تیم برگزار شد، شب گذشته با انجام دیدارهای رده‌بندی و فینال به ایستگاه پایانی رسید و تکلیف تیم‌های برتر مشخص شد.

این دوره از رقابت‌ها با تلاش هیأت والیبال جزیره کیش و حمایت معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار شد.

در دیدار پایانی، تیم «صفا رود» با ارائه عملکردی برتر موفق شد حریف خود را شکست داده و جام قهرمانی را تصاحب کند. تیم «پازل شو» نیز با کسب عنوان دوم، نایب‌قهرمان شد و تیم «آتش‌نشانی» با پیروزی در دیدار رده‌بندی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

گفتنی است رقابت‌های امسال با حضور ۸ تیم و برگزاری دیدارهایی پرهیجان، فضای ورزشی پرنشاطی را در جزیره کیش رقم زد.