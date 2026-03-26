آماده باش ۲۴ ساعته تیمهای عملیات امور شهری کیش در پی بارندگیهای اخیر
با توجه به سامانه بارشی اخیر و احتمال بروز آبگرفتگی درمعابر، تیمهای عملیات امور شهری کیش به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نیروهای عملیاتی از آغاز بارشها در محورهای اصلی، محلات و نقاط حساس شهری حضور یافته و عملیات جمعآوری روانآبها، بازگشایی مسیرهای هدایت آب، کنترل تأسیسات و رفع آبماندگیهای مقطعی را با رویکرد پیشگیرانه و بدون وقفه دنبال میکنند. این فعالیتها تا زمان پایدار شدن شرایط جوی ادامه خواهد داشت.
همچنین گزارشهای مردمی مرتبط با آبگرفتگی، انسداد معابر یا سایر مشکلات شهری از طریق سامانه 137 دریافت شده و تیمهای تخصصی در کوتاه ترین زمان به محل اعزام خواهند شد.
در ادامه اقدامات زیرساختی این حوزه، طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۷۲ حلقه چاه جذبی و ۳ ترانشه جذب آب در نقاط مختلف ایجاد شده است. اقدامی که ظرفیت دفع طبیعی آبهای سطحی را به طور قابل توجهی افزایش داده و نقش مهمی در کاهش آب گرفتگیهای شهری در زمان بارشها دارد.