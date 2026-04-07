مدیریت بحران در کیش؛ جابهجایی بیش از ۵۰ هزار مسافر از مسیر دریایی
بیش از 50 هزارمسافر با فعالسازی سازوکارهای مدیریت بحران و انجام مجموعهای از اقدامات عملیاتی، ایمنی و پشتیبانی از مسیردریایی جزیره کیش از ابتدای جنگ تا کنون تردد کرده اند .
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزتاله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش اظهار داشت: ازهمان ساعات اولیه آغاز جنگ، تمامی برنامهها و اقدامات زیربنایی که برای میزبانی گردشگران در ایام نوروز پیشبینی شده بود، با هدف مدیریت شرایط جدید به حوزه عملیات بندری و پشتیبانی انتقال داده شد تا امکان خروج ایمن گردشگران و ساکنان جزیره فراهم شود.
وی افزود: از زمان آغاز جنگ، تمامی خدمات بندری بدون وقفه ادامه داشته است به جز چند ساعت که به دلیل اصابت پرتابه دشمن به بخشی از بندر تجاری کیش عملیات بندری تنها ساعاتی متوقف شد، تلاش کردیم شرایطی فراهم شود تا مسافران، گردشگران و کیشوندان بتوانند با آرامش خاطر و امنیت کامل از جزیره خارج شوند.
به گفته محمدی، با توجه به لغو کلیه پروازهای کشور بر اساس نوتام صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در نخستین روزهای بحران، تقاضا برای خروج از جزیره از طریق مسیرهای دریایی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. در همین راستا مذاکراتی با شرکتهای خصوصی و شرکت های کشتیرانی انجام شد و در نتیجه سه فروند شناور مسافری و خودروبر برای جابهجایی متقاضیان، تأمین و به ناوگان حملونقل دریایی اضافه شد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با اشاره به فعال بودن بنادر منطقه گفت: از زمان آغاز جنگ، بنادر کیش، چارک و آفتاب به صورت شبانهروزی عملیاتی بودهاند و تلاش شده با همکاری شورای تأمین جزیره کیش و مشارکت شرکتهای خصوصی، تأمین و انتقال مایحتاج اولیه ساکنان جزیره نیز بدون وقفه انجام شود.
وی درباره آمار جابهجایی مسافران نیز اظهار داشت: در این مدت عملیات گستردهای برای انتقال مسافران و خودروها انجام شده است، بهگونهای که از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از گردشگران و کیشوندان از جزیره خارج شدهاند که از این تعداد حدود ۸ هزار نفر بهعنوان سرنشین خودروها از طریق شناورهای خودروبر جابهجا شدهاند. همچنین در همین بازه زمانی نزدیک به ۹ هزار نفر از طریق شناورهای مسافری و خودروبر وارد جزیره کیش شدهاند.
محمدی تأکید کرد: تمهیدات لازم برای انتقال کیشوندان به سرزمین اصلی و همچنین بازگشت آنها به جزیره اندیشیده شده و در خصوص تردد مشکلی وجود ندارد .
وی همچنین به اقدامات پشتیبانی انجام شده در حوزه بنادر اشاره کرد و گفت: در این مدت پشتیبانی کامل از نظر تأمین سوخت شناورها، تأمین تجهیزات و افزایش ظرفیت ناوگان دریایی انجام شده و مقرر شده است در هر شرایطی تعدادی شناور در بنادر مستقر باشند تا در صورت نیاز به سرعت وارد چرخه خدمترسانی شوند.
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در روزهای اخیر با وجود شرایط نامساعد جوی، با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی تلاش شده است با رعایت کامل اصول ایمنی و حفظ سلامت مسافران و شناورها، روزانه چند ساعت خدمات بندری ارائه شود تا روند جابهجایی مسافران مدیریت شده و آرامش اجتماعی و روانی کیشوندان حفظ شود.
محمدی همچنین به شرایط فرودگاه بینالمللی کیش اشاره کرد و افزود: در این مدت فرودگاه کیش نیز چندین بار مورد حمله قرار گرفت، اما با اتخاذ تدابیر ایمنی و پدافندی، تلاش شد هیچ آسیبی متوجه کارکنان و زیرساختهای حیاتی نشود.
در پایان، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش ضمن قدردانی از همکاری و همراهی کیشوندان اظهار داشت: از همه ساکنان جزیره که در این شرایط دشوار با صبوری و همکاری خود ما را در مدیریت بحران یاری کردند صمیمانه تشکر میکنم. مجموعه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش به عنوان بخشی از سازمان منطقه آزاد کیش با تمام توان در کنار مردم حضور دارد و برنامه ریزی لازم برای بازگشت فرودگاه کیش به شرایط عادی جهت خدمات دهی به کیشوندان وگردشگران با پایان یافتن جنگ نیز انجام شده است.