تداوم عملیات کنترل پشه ها در کیش
رئیس مرکز بهداشت کیش از اجرای برنامههای کنترل و کاهش تراکم پشه ها در جزیره خبر داد و گفت: عملیات مهپاشی، سمپاشی و لاروکشی با استفاده از نیروهای آموزشدیده در مناطق مختلف کیش در حال اجرا است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به بارندگیهای اخیر در جزیره اظهار داشت: شرایط جوی ایجادشده پس از این بارندگیها، زمینه مناسبی برای افزایش فعالیت و تکثیر برخی گونههای پشه از جمله آئدس، کولکس و آنوفل فراهم کرده است.
وی افزود: بر همین اساس و با برنامهریزی انجامشده، عملیات کنترل پشهها با بهکارگیری نیروهای جدید آموزشدیده از دو روز گذشته در مناطق مختلف جزیره آغاز شده و این اقدامات بهصورت مرحلهای و منطقه به منطقه در حال اجرا است.
رئیس مرکز بهداشت کیش ادامه داد: در این عملیات از روشهای مختلفی از جمله مهپاشی، سمپاشی و لاروکشی استفاده میشود و هماهنگیهای لازم نیز با دستگاههای مرتبط انجام شده است تا این برنامهها با رعایت ملاحظات ایمنی برای شهروندان اجرا شود.
دکتر رضانیا با تأکید بر نقش مهم بهسازی محیط در کنترل حشرات گفت: یکی از مهمترین اصول در کاهش جمعیت پشهها، جلوگیری از ایجاد و ماندگاری آبهای راکد در محیطهای شهری و مسکونی است چرا که حتی مقدار اندکی آب نیز میتواند شرایط مناسبی برای تخمگذاری و تکثیر این حشرات فراهم کند.
وی از شهروندان خواست با پاکسازی محیط اطراف منازل و محل کار، جلوگیری از تجمع آب در محلهایی مانند زیرگلدانیها، تراس منازل، حیاطها و فضاهای پیرامونی و همچنین جمعآوری وسایل فرسوده، لاستیکهای کهنه و شاخوبرگ درختان، در کاهش محلهای تکثیر پشهها مشارکت کنند.
رئیس مرکز بهداشت کیش خاطرنشان کرد: اقدامات پایش و کنترل جمعیت پشهها در کیش بهعنوان یکی از برنامههای بهداشتی جزیره، بهصورت مستمر در طول سال انجام میشود و با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی، برنامههای پیشگیرانه و کنترلی بهطور منظم در دستور کار قرار دارد.