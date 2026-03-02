بررسی تمهیدات و افزایش هماهنگی حوزه های خدماتی و پشتیبانی جزیره کیش در جلسه ستاد بحران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در پی حمله ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، جلسه ستاد بحران این جزیره با حضور اعضای ستاد مشتمل بر معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه تشکیل شد .

در این جلسه روند فعالیت حوزه های خدمات رسان و اسکان گردشگران و همچنبن وضعیت اقلام اساسی مورد نیاز کیشوندان و گردشگران مورد بررسی قرار گرفت و برای استمرار روند خدمات رسانی شایسته تصمیمات لازمه اتخاذ شد. همچنین با تاکید بر اینکه هیچ هشداری مبنی بر خروج از جزیره کیش وجود ندارد و ساکنان بدون نگرانی با رعایت حساسیت های شرایط کنونی روال عادی زندگی را دنبال کنند به منظور رفاه حال کیشوندانی که علاقمند به خروج از جزیره کیش هستند روند انجام فرایندهای اداری جهت تسهیل خروج خودرو بررسی شد. گفتنی است از اول هفته تمامی مرخصی های معاونین، مدیران و مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه لغو شده است.

