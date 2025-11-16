خَیرِ دهدشتی ۲۵ زندانی را آزاد کرد

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، " سعید کریمی زاد" در آئین آزادی این زندانیان در زندان شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه گفت: در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) و در قالب پویش نذر فاطمی، ۲۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد مالی در زندان دهدشت به کمک خیر شهرستان مان آقای "سیدرحمت الله کشاورز" آزاد شدند.

وی مبلغ محکومیت این افراد را بیش از ۴۷ میلیارد ریال عنوان و اظهارداشت: از این مبلغ، ۳۰ میلیارد ریال با همکاری آقای "سید رحمت الله کشاورز" خیرِ نیکوکار دهدشتی و بیش از ۱۷ میلیارد ریال باگذشت شاکیان تامین شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: رایزنی‌ها و تلاش‌ها برای جلب رضایت شکات و آزادی تعداد بیشتری از زندانیان از زندان دهدشت در دستور کار قرار دارد و با توجه به وعده‌های مساعدتی از سوی این خیر و دیگر خیران شهرستان، امیدواریم در هفته‌ها و ماه‌های آینده بتوانیم شاهد آزادی زندانیان بیشتری باشیم.

به گزارش ایلنا، شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد.

شهر دهدشت یا بلاد شاپور ساسانی با جمعیتی کمتر از 100 هزار نفر را میتوان از محروم ترین شهرهای ایران نامید که آسیب های اجتماعی، فقر ، بیکاری و دهها شاخصه محرومیت را سالهاست باخود یدک می کشد و ساکنان آن روزانه با بحران های متعددی دست و پنجه نرم می کنند.

نبود بسترهای سرمایه گذاری و بیکاری گسترده جوانان جویای کار بعلاوه خشکسالی مفرط از نبود سدهای آبی، چهره این روزهای شهر دهدشت را بسیار خشن ترسیم نموده و انگار سالهاست که گَرد مرگ بر آن پاشیده اند و این شهر باستانی را نفرین کرده اند.

بیشترین آمار مهاجرت در استان کهگیلویه و بویراحمد به شهرستان های اطراف در استان های خوزستان ، اصفهان ، بوشهر و تهران را می توان متعلق به شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه دانست.

