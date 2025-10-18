خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی بویراحمد خبرداد:

دستگیری سارقان حرفه ای در حین سرقت در یاسوج

دستگیری سارقان حرفه ای در حین سرقت در یاسوج
کد خبر : 1701438
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگری سارقان حرفه ای این شهرستان در هنگام سرقت در شهر یاسوج خبرداد؛

به گزارش ایلنا از یاسوج، سرهنگ بهمن گرجیان در گفت و گو با رسانه ها با تشریح چگونگی شناسایی و دستگیری این سارقان، اظهارداشت: در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی وقوع  چندسرقت‌ در شهرستان بویراحمد، مأموران کلانتری ۱۲ گلستان یاسوج  با انجام کار‌های اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، سه نفر از سارقان سابقه دار را در حین سرقت در یاسوج دستگیر کردند.

وی افزود:  متهمان در بازجوئی‌های اولیه در کلانتری به ۲۱ فقره سرقت وسایل ساختمان ، وسایل داخل خودرو و همچنین تابلو‌های راهنمای و رانندگی در معابر شهر یاسوج اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه ، متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند،  از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ