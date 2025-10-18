دستگیری سارقان حرفه ای در حین سرقت در یاسوج

به گزارش ایلنا از یاسوج، سرهنگ بهمن گرجیان در گفت و گو با رسانه ها با تشریح چگونگی شناسایی و دستگیری این سارقان، اظهارداشت: در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی وقوع چندسرقت‌ در شهرستان بویراحمد، مأموران کلانتری ۱۲ گلستان یاسوج با انجام کار‌های اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، سه نفر از سارقان سابقه دار را در حین سرقت در یاسوج دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در بازجوئی‌های اولیه در کلانتری به ۲۱ فقره سرقت وسایل ساختمان ، وسایل داخل خودرو و همچنین تابلو‌های راهنمای و رانندگی در معابر شهر یاسوج اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه ، متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند، از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

