فرمانده انتظامی بویراحمد خبرداد:
دستگیری سارقان حرفه ای در حین سرقت در یاسوج
فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگری سارقان حرفه ای این شهرستان در هنگام سرقت در شهر یاسوج خبرداد؛
به گزارش ایلنا از یاسوج، سرهنگ بهمن گرجیان در گفت و گو با رسانه ها با تشریح چگونگی شناسایی و دستگیری این سارقان، اظهارداشت: در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی وقوع چندسرقت در شهرستان بویراحمد، مأموران کلانتری ۱۲ گلستان یاسوج با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، سه نفر از سارقان سابقه دار را در حین سرقت در یاسوج دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان در بازجوئیهای اولیه در کلانتری به ۲۱ فقره سرقت وسایل ساختمان ، وسایل داخل خودرو و همچنین تابلوهای راهنمای و رانندگی در معابر شهر یاسوج اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه ، متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند، از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.