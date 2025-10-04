به گزارش ایلنا از یاسوج، " ایوب رضایی" در جمع نوآموزان گفت: در سال تحصیلی جدید در استان کهگیلوبه و بویراحمد بیش از ۲۲ هزار نوآموز در پیش دبستانی آموزش‌های لازم را برای ورود به دبستان فرا می‌گیرند.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۸۰۰ پیش دبستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد میزبان نوآموزان پیش دبستانی است، اظهارداشت: دوره پیش‌ دبستانی پایه‌گذار مسیر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان است و خانواده و مدرسه، بال های موفقیت نوآموزان‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید براینکه استفاده از هرگونه محتوای خارج از بسته‌های مورد تأیید سازمان تعلیم وتربیت کودک ممنوع است، خاطرنشان کرد: مدیران موظف‌اند برای پیش‌ دبستانی ۲ از میان ۱۹ بسته و برای پیش‌ دبستانی یک از میان هفت بسته رسمی انتخاب کنند.

انتهای پیام/