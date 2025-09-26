خبرگزاری کار ایران
قدردانی امام جمعه یاسوج از مواضع پزشکیان در سازمان ملل

قدردانی امام جمعه یاسوج از مواضع پزشکیان در سازمان ملل
کد خبر : 1691679
امام جمعه یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، مواضع پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل را تحسین برانگیز و قابل تقدیر دانست.

به گزارش ایلنا از، سید نصیر حسینی در خطبه دوم نمازجمعه این شهر گفت: از مواضع و سخنان رئیس جمهور ایران دکتر   مسعود پزشکیان در سازمان ملل و در دفاع از حقوق ملت ایران و افشاگری جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی می کنیم.

وی،  وحدت ملی را عامل شکست پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه عنوان و اظهارداشت: اتحاد ملت و مسوولان ملت در آن ۱۲ رور توانست توطئه‌های دشمنان ما را شکست داده و ایران را از گزند این بلایا حفظ کند.

بگفته امام جمعه یاسوج، نتیجه مذاکره با آمریکا، بن‌بست و خسارت‌بار بوده  و ملت ایران هرگز تسلیم قلدری و زورگویی آمریکا نخواهد شد.

حسینی گفت: ما مسیر پیشرفت در غنی‌سازی هسته‌ای را ادامه داده  و در برابر فشارها تسلیم نمی شویم.

