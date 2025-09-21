رئیس دانشگاه دولتی یاسوج خبرداد:
پذیرش هزار و ۸۰۰ دانشجوی جدید در دانشگاه یاسوج
رئیس دانشگاه یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کلاسهای دانشجویان قدیمی این دانشگاه از روز گذشته آغاز شده و کلاسهای دانشجویان جدید نیز به دلیل تأخیر در اعلام نتایج، از اواخر مهر شروع میشود.
به گزارش ایلنا از یاسوج، "مهدی نوریپور " افزود: هماکنون حدود شش هزار دانشجو در دانشگاه یاسوج مشغول به تحصیل هستند و پیشبینی میشود امسال بیش از هزار و ۸۰۰ دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شوند.
وی با بیان اینکه، این دانشگاه دارای ۳۰ رشته در مقطع کارشناسی، ۴۵ رشته کارشناسی ارشد و ۲۳ رشته دکتری است، در خصوص وضعیت خوابگاههای دانشگاه دولتی یاسوج هم اظهارداشت: اقدامات لازم برای تعمیر و نوسازی خوابگاهها انجام شده، اما با توجه به افزایش تعداد دانشجویان، احتمال کمبود ظرفیت وجود دارد.
نوری پور گفت: بر این اساس، دانشجویان، بطور موقت در خوابگاههای پیشبینیشده اسکان داده خواهند شد تا خوابگاههای جدید ساخته شود.