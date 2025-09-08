از ۷۰ هزار دانش آموز یاسوجی فقط ۳۰۰ نفر خواستار سرویس مدارس اند

به گزارش ایلنا از یاسوج، سرهنگ سیدمحسن حسینی راد در نشست شورای ترافیک در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آمار‌های اعلام شده، متاسفانه استقبال دانش آموزان از ثبت نام برای سرویس مدارس در شهر یاسوج خیلی کم بوده است.

وی با اظهار تاسف از اینکه در آستانه بازگشایی مدارس، اقدام اساسی برای ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس در یاسوج پیش بینی نشده است، اظهارداشت: ثبت نام دانش آموزان در سامانه سرویس مدارس، مهمترین راهکار برای پیشگیری از بروز ترافیک های سنگین در فصل بازگشایی مدارس و تا آخر سال تحصیلی است.

فرمانده پلیس راهور استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در صورت بی رغبتی دانش آموزان و اولیاء آنان از ثبت نام در سامانه سرویس مدارس، بطور حتم شهر یاسوج در فصل بازگشایی مدارس با ترافیک سنگین مواجه می‌شود.

حسینی راد با بیان اینکه مصوبات شورای ترافیک سال قبل و امسال استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص پیش بینی سرویس مدارس همچنان روی میز مانده است، ادامه داد: در صورت ادامه این روند، امیدی به حل مشکل و گشایش گره‌های ترافیکی در شهر یاسوج نیست.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یاسوج هم در این نشست گفت: از مجموع ۷۰ هزار دانش آموز در شهر یاسوج، تاکنون فقط ۳۰۰ نفر در سامانه سرویس مدارس ثبت نام کرده‌اند.

علی رضایی افزود: اولیاء دانش آموزان برای پیشگیری از بروز مشکلات از جمله ترافیک در شهر یاسوج در چند روز باقیمانده به بازگشایی مدارس، فرزندان دانش آموز خود را در سامانه سرویس مدارس ثبت نام کنند.

