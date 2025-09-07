پذیرش ۲۰ دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی با سهمیه بومی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

به گزارش ایلنا، سیده رقیه پناهی در گفت و گویی گفت: در راستای حمایت از داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد، در کنکور سالجاری، ۱۴ نفر در رشته پزشکی و شش داوطلب در رشته دندانپزشکی صرفاً از میان داوطلبان بومی استان پذیرش خواهند شد.

وی گفت: علاوه بر این، با پیگیری‌های انجام‌ شده، ۲ سهمیه بومی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تأکید کرد: این افزایش ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز حوزه سلامت در استان ایفا کند و گامی مؤثر در راستای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه عدالت آموزشی در منطقه باشد.

وی از افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم خبرداد و اظهارداشت: ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در کنکور ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

پناهی با اشاره به پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمر مسوولان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و مکاتبات انجام‌شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: خوشبختانه ۱۸۳ نفر در رشته پزشکی، ۲۵ نفر در رشته دندانپزشکی و ۲۸۰ نفر در سایر رشته‌های کارشناسی پذیرش خواهند شد.

وی افزود: به این ترتیب، مجموع ظرفیت پذیرش امسال ۴۸۸ نفر است؛ ظرفیتی که پس از اعلام نتایج نهایی با توجه به ضریب‌های خاص اعمال‌شده، امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این در حالیست که در سال گذشته مجموع ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و کارشناسی، ۴۰۳ نفر بوده است.

