افتتاح و کلنگ زنی ۲۳۴ پروژه در بویراحمد
فرماندار شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگزنی ۲۳۴ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از چهارهزار و ۴۴۲ میلیاردتومان خبرداد.
به گزارش ایلنا، منوچهر محمدی در حاشیه آئین کلنگزنی پروژههای روز هشتم هفته دولت در شهرستان بویراحمد گفت: از این تعداد پروژه، ۱۵۶ پروژه با اعتبار یک هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ۳۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۳۵ میلیاردتومان در بویراحمد کلنگزنی شد، اظهارداشت: ۴۱ پروژه اقتصادی هم با اعتبار یک هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان در این بویراحمد افتتاح که فرصت اشتغال مستقیم برای ۴۰۳ نفر ایجاد کرد.
فرماندار بویراحمد افزود: در کنار این پروژهها، بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان تسهیلات و کمکهای حمایتی در قالب طرحهای خُرد طی یک سال گذشته در این شهرستان پرداخت شد.