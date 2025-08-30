خبرگزاری کار ایران
افتتاح و کلنگ زنی ۲۳۴ پروژه در بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۳۴ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از چهارهزار و ۴۴۲ میلیاردتومان خبرداد.

به گزارش ایلنا، منوچهر محمدی در حاشیه آئین کلنگ‌زنی پروژه‌های روز هشتم هفته دولت در شهرستان بویراحمد گفت: از این تعداد پروژه،  ۱۵۶ پروژه با اعتبار یک هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه  ۳۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۳۵ میلیاردتومان در بویراحمد کلنگ‌زنی  شد، اظهارداشت: ۴۱ پروژه اقتصادی هم با اعتبار یک هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان در این بویراحمد افتتاح که فرصت اشتغال مستقیم برای ۴۰۳ نفر ایجاد کرد.

فرماندار بویراحمد افزود: در کنار این پروژه‌ها، بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان تسهیلات و کمک‌های حمایتی در قالب طرح‌های خُرد طی یک سال گذشته در این شهرستان پرداخت شد.

 

