خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح مرکز بهداشت روستای خیرآباد در گچساران

افتتاح مرکز بهداشت روستای خیرآباد در گچساران
کد خبر : 1679632
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح مرکز بهداشت روستای خیرآباد شهرستان گچساران به نمایندگی از ۲ پروژه در ششمین روز از هفته دولت چهاردهم خبرداد.

به گزارش ایلنا، "سیده رقیه پناهی" در حاشیه آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت بهداشت خیرآباد شهرستان گچساران گفت:  این پروژه با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد تومان به نمایندگی از ۲ پروژه با مجموع  اعتبار ۵۶ میلیارد تومانی مورد افتتاح قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش مؤثر نماینده مردم گچساران و باشت در تخصیص بودجه های این پروژه ها، اظهارداشت: همواره شاهد تلاش‌ها و زحمات نماینده گچساران و باشت در تحقق و به ثمر نشستن همه پروژه‌ها بودیم.

پناهی افزود: تجهیز مرکز جامع خدمات سلامت خیرآباد گچساران مورد تاکید مسوولان ارشد استانی و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه هرچه زودتر این تجهیزات را تأمین کند.

وی بر نکمیل و بهره‌برداری سریع این پروژه تاکید و افزود: این پروژه در کمترین زمان ممکن باید خدمات‌رسانی به مردم را شروع کند.

به گزارش ایلنا، در هفته دولت امسال شهرستان گچساران یک کلینیک دندانپزشکی با اعتباری بیش از ۵۶ میلیاردتومان به بهره‌برداری رسید.

این شهرستان با یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش