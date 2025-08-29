افتتاح مرکز بهداشت روستای خیرآباد در گچساران
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح مرکز بهداشت روستای خیرآباد شهرستان گچساران به نمایندگی از ۲ پروژه در ششمین روز از هفته دولت چهاردهم خبرداد.
به گزارش ایلنا، "سیده رقیه پناهی" در حاشیه آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت بهداشت خیرآباد شهرستان گچساران گفت: این پروژه با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد تومان به نمایندگی از ۲ پروژه با مجموع اعتبار ۵۶ میلیارد تومانی مورد افتتاح قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش مؤثر نماینده مردم گچساران و باشت در تخصیص بودجه های این پروژه ها، اظهارداشت: همواره شاهد تلاشها و زحمات نماینده گچساران و باشت در تحقق و به ثمر نشستن همه پروژهها بودیم.
پناهی افزود: تجهیز مرکز جامع خدمات سلامت خیرآباد گچساران مورد تاکید مسوولان ارشد استانی و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه هرچه زودتر این تجهیزات را تأمین کند.
وی بر نکمیل و بهرهبرداری سریع این پروژه تاکید و افزود: این پروژه در کمترین زمان ممکن باید خدماترسانی به مردم را شروع کند.
به گزارش ایلنا، در هفته دولت امسال شهرستان گچساران یک کلینیک دندانپزشکی با اعتباری بیش از ۵۶ میلیاردتومان به بهرهبرداری رسید.
این شهرستان با یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.