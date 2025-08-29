تاج گردون در همایش مهرآفرینان باوی:
نااُمید کنندگان مردم دشمنان ایران هستند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکیدکرد: کسانی که باعث نااُمیدی مردم در هر شرایطی از جامعه ما می شوند شک نکنید که دشمنان ایران و این مرز و بوم هستند.
به گزارش ایلنا از باشت، غلامرضا تاجگردون در همایش مهرآفرینان باوی گفت: اُمید مردم، نیروی محرکه این وطن است، کسانی که مردم را ناامید میکنند، هیچ تفاوتی با آنهایی ندارند که در اروپا نشستهاند و نمیخواهند ما باشیم.
وی با بیان اینکه کسانی که در آمریکا سالها از سرمایه ملت ایران بهره برده و غارت کردهاند، امروز حق ندارند برای ما تصمیم بگیرند، اظهارداشت: این حقارت را هیچ فرزند اصیل ایرانی تحمل نخواهد کرد.
نماینده گچساران و باشت در مجلس افزود: اگر ما ضعیف بودیم، آیا آنان برای تضعیف ما نقشه میکشیدند؟ حتماً ما قدرتمندیم و در جایگاهی هستیم که آنها به فکر کم کردن قدرت ما افتادهاند.
تاجگردون گفت: قبول داریم که آسیب میبینیم و شاید در آینده هم آسیب ببینیم، اما این وطن پابرجاست. این خاک، خاکی نیست که بتوان بهسادگی رهایش کرد. این وطن باید بماند؛ وطنی که با تمام اقوامش سربلند است. ایران بر تارک تاریخ جهان سرافراز بوده و خواهد ماند. این سرزمین باید به هر قیمتی بماند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد و گفت: بیایید همه با هم تلاش کنیم تا خاک و وطن عزیزمان را برای خودمان بهتر بسازیم.
تاجگردون افزود: این روزها، ایران عزیز ما بیش از آنچه تصور میکنید، به وحدت، ملت و اتحاد نیازمند است. امروز ما در باشت، در جنوب ایران و دل زاگرس نشستهایم، اما در گوشهای دیگر از جهان، در اروپا، عدهای گرد هم آمدهاند و برای ما نقشه میکشند تا زانوی ما را خم کنند. در آن سوی دنیا، دیگرانی نشستهاند تا قدرت ما را کاهش دهند.
وی با اشاره به نقش رهبری در این شرایط حساس گفت: ایرانی که افتخارش این است که رهبری آن با این سن و سال مینشیند و سخن میگوید و دنیا را به لرزه درمیآورد، وطنی است که باید قدرش را دانست.
تاجگردون گفت: بدانیم و به دیگران هم بگوییم که ما پای ایرانمان، ایران قویمان، ایستادهایم و خواهیم ماند و این موضوع قابل مذاکره نیست.