سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد:
افتتاح کلینیک دندانپزشکی ۵۶ میلیاردتومانی در گچساران
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح پروژه کلنیک دندانپزشکی شهرستان گچساران با اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد تومان خبرداد.
به گزارش ایلنا، "سیده رقیه پناهی" در حاشیه آئین پروژه کلینیک دندانپزشکی گچساران در ششمین روز از هفته دولت گفت: آیین افتتاح پروژه کلینیک دندانپزشکی گچساران با یکهزار مترمربع زیربنا و اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد تومان با حضور مسوولان ارشد استانی و نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس افتتاح شد.
وی افزود: این پروژه سالها به زمین مانده بود و با پیگیری استاندار، نماینده مردم در مجلس و دانشگاه علوم پزشکی استان مجددا فعال شد و امروز مورد بهرهبرداری و افتتاح قرار گرفت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید براینکه رئیس جمهور بر محور سلامت در جامعه بسیار تاکید دارند و این موضوع را بعنوان یکی از اولویتها در تمامی نشستها مطرح میکنند، اظهارداشت: پیگیری می کنیم هرچه سریعتر کار بیمارستانهای نیمهتمام نیز به نتیجه رسانده شود.
