خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد:

افتتاح کلینیک دندانپزشکی ۵۶ میلیاردتومانی در گچساران

افتتاح کلینیک دندانپزشکی ۵۶ میلیاردتومانی در گچساران
کد خبر : 1679570
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح پروژه کلنیک دندانپزشکی شهرستان گچساران با اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد تومان خبرداد.

به گزارش ایلنا، "سیده رقیه پناهی" در حاشیه آئین پروژه کلینیک دندانپزشکی گچساران در ششمین روز از هفته دولت گفت:   آیین افتتاح پروژه کلینیک دندانپزشکی گچساران با یکهزار مترمربع زیربنا و اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد تومان با حضور مسوولان ارشد استانی و نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه سال‌ها به زمین مانده بود و با پیگیری استاندار، نماینده مردم در مجلس و دانشگاه علوم پزشکی استان مجددا فعال شد و امروز مورد بهره‌برداری و افتتاح قرار گرفت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید براینکه رئیس جمهور بر محور سلامت در جامعه بسیار تاکید دارند و این موضوع را بعنوان یکی  از اولویت‌ها در تمامی نشست‌ها مطرح می‌کنند، اظهارداشت:  پیگیری می کنیم هرچه سریعتر کار بیمارستان‌های نیمه‌تمام نیز به نتیجه رسانده شود.

انتهای پیام 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش