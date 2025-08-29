افتتاح کلینیک دندانپزشکی ۵۶ میلیاردتومانی در گچساران

به گزارش ایلنا، "سیده رقیه پناهی" در حاشیه آئین پروژه کلینیک دندانپزشکی گچساران در ششمین روز از هفته دولت گفت: آیین افتتاح پروژه کلینیک دندانپزشکی گچساران با یکهزار مترمربع زیربنا و اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد تومان با حضور مسوولان ارشد استانی و نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه سال‌ها به زمین مانده بود و با پیگیری استاندار، نماینده مردم در مجلس و دانشگاه علوم پزشکی استان مجددا فعال شد و امروز مورد بهره‌برداری و افتتاح قرار گرفت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید براینکه رئیس جمهور بر محور سلامت در جامعه بسیار تاکید دارند و این موضوع را بعنوان یکی از اولویت‌ها در تمامی نشست‌ها مطرح می‌کنند، اظهارداشت: پیگیری می کنیم هرچه سریعتر کار بیمارستان‌های نیمه‌تمام نیز به نتیجه رسانده شود.

