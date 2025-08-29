افتتاح اولین استخر استاندارد بانوان کهگیلویه و بویراحمد در گچساران
آمادگی واگذاری گسترده اماکن دولتی ورزش به بخش خصوصی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح استخر بانوان این شهرستان که قابلیت برگزاری مسابقات در سطح ملی و بینالمللی را دارد با اعتباری بیش از ۳۵ میلیاردتومان خبرداد.
مجید پارسائی در حاشیه آیین افتتاح استخر بانوان گچسارانی به ایلنا گفت: استخر بانوان، یکی از مهمترین پروژههای ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد و اولین استخر استانداردی است که قابلیت برگزاری مسابقات در سطح ملی و حتی بینالمللی را دارد.
وی گفت: این پروژه که مدتی بصورت نیمهتمام رها شده بود با تلاش و پیگیریهای مسوولان استانی و بویژه نماینده مردم در مجلس با تخصیص ۳۵ میلیارد توممان از منابع برنامه و بودجه بعلاوه مسئولیتهای اجتماعی شرکت نفت در ششمین روز از هفته دولت چهاردهم در شهرستان گچساران به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح جزئیات پروژه اولین استخر استانداردی بانوان این استان در شهرستان گچساران، اظهارداشت: این مجموعه و محوطه آن در هفت هزار مترمربع زمین احداث شد که ارزش ریالی این زمین محل احداث پروژه بیش از دهها میلیاردتومان بوده و این موضوع نشاندهنده آن است که دولت چهاردهم برای تأمین زیرساختهای ورزشی توجه ویژه دارد.
پارسائی از کلنگ زنی مروز چهار زمین چمن مصنوعی با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد تومان در ششمین روز از هفته دولت چهاردهم در شهرستان گچساران هم خبرداد و خاطرنشان کرد: طی این هفته دو پروژه مهم ورزشی افتتاحی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد داشتیم که شامل یک سالن ورزشی در شهرستان بهمئی با اعتبار هشت میلیارد تومان و نیز این مجموعه استخر بانوان است.
وی گفت: با استفاده از مکانیزم ماده ۲۷ و واگذاری پروژهها به بخش خصوصی، اقدامات شایستهای از جمله واگذاری یک زمین چمن، یک زمین والیبال ساحلی، یک زمین تنیس خاکی و مجموعه والیبال ساحلی انجام شده است که یک مجموعه ۱۰ هکتاری بوده و بیش از میلیاردها تومان سرمایهگذاری را به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار میرود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.
منابع گسترده خدادادی می تواند این شهرستان را به یکی از شهرستانهای توسعه یافته در دل زاگرس تبدیل کند.
اجرای پروژه تونل روستای دیل گچساران به شهرستان چُرام ، مهمترین مطالبه مردم استان کهگیلویه و بویراحمد از دولت چهاردهم است.