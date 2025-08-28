افتتاح و کلنگزنی ۸۲ پروژه در باشت
فرماندار شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگزنی همزمان ۸۲ پروژه و طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری معادل ۷۷۵ میلیارد تومان در هفته دولت امسال این شهرستان خبرداد.
بهنام برازنده در حاشیه آئین افتتاح پُست ۱۳۲ کیلوولتی شهرستان باشت به ایلنا گفت: از مجموع پروژه های هفته دولت امسال این شهرستان، ۶۶ پروژه آماده بهرهبرداری و عملیات اجرایی ۱۶ پروژه نیز شروع شد.
وی با بیان اینکه این طرح ها در حوزههای متنوعی از جمله راهداری، راه و شهرسازی، مدیریت شهری، آب، برق، گاز، کشاورزی، بنیاد مسکن، فناوری اطلاعات و نوسازی مدارس هستند، اظهارداشت: از مجموع اعتبار در نظر گرفتهشده نیز ۴۲۵ میلیارد تومان به طرح های افتتاحی و ۳۵۰ میلیارد تومان به طرحهای کلنگزنی اختصاص یافته است.
فرماندار شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی از طرح های شاخص بدلیل ناتمامماندن مراحل اجرایی در فهرست افتتاحیههای هفته دولت قرار نگرفتهاند، خاطرنشان کرد: با وجود این، اجرای این طرحها با پیشرفت قابلتوجه ادامه دارد و در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری میرسند.
برازنده گفت: طرحهایی مانند مجتمع ادارات شهرستان باشت، سالن اجتماعات ۵۰۰ نفره، اورژانس شهری، کتابخانه عمومی، ساماندهی رودخانه، تکمیل خانه جوان و چند طرح ورزشی، ۲ تا سه ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهند بود.
وی از شروع دوباره عملیات اجرایی طرح بزرگ آبیاری دشت باشت خبرداد و افزود: این طرح که بمدت چند سال متوقف شده بود، اکنون در مرحله اول با اعتبار ۸۴۰ میلیارد تومان از سر گرفته شده و مرحله دوم آن نیز با همین میزان اعتبار در دست اجرا است.
فرماندار شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تکمیل این طرح در مدت دو سال آینده، بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش شبکه آبیاری قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، شهرستان باشت از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد.