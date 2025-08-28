افتتاح پُست برق ۱۳۲ کیلوولتی باشت

غلامرضا تاج‌گردون در حاشیه آئین افتتاح این پُست به ایلنا از باشت گفت: پروژه افزایش ظرفیت و توسعه پُست برق ۱۳۲ کیلو ولت شهرستان باشت با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان و با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست کشور بعلاوه مسوولان ارشد استانی و شهرستانی افتتاح شد.

وی با تشریح پروژه‌های مهم برق رسانیدر شهرستان باشت، اظهارداشت: هشت پروژه حیاتی صنعت برق در سال گذشته تعریف شد که شش پروژه برق‌رسانی آن با سرمایه‌گذاری حدود یکهزار میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مابقی پروژه‌های برق رسانی در سفر رئیس جمهور به استان در آینده نزدیک افتتاح می‌شود و ۲ پروژه هم تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

تاج‌گردون از اجرای شش پروژه جدید توسعه انرژی برق با حجم سرمایه‌گذاری سه هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد هم خبرداد.

وی گفت: براساس برنامه های پیش بینی شده، عمده این پروژه‌ها تا قبل از فصل گرمای سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

بگفته نماینده گچساران و باشت در مجلس، اجرای این پروژه‌ها، استان کهگیلویه و بویراحمد را در سال آینده در بین پنج استان برتر کشور در زمینه زیرساخت‌های برق قرار می دهد.

به گزارش ایلنا، شهرستان باشت از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

اجرای پروژه‌های زیرساختی برق در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط سازمان برق منطقه ای استان خوزستان انجام می شود.

