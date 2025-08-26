خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا:

افتتاح و کلنگ زنی ۴۷ پروژه هفته دولت در لِنده

افتتاح و کلنگ زنی ۴۷ پروژه هفته دولت در لِنده
کد خبر : 1678520
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ‌زنی ۴۷ پروژه در هفته دولت این شهرستان با حضور مسوولان ارشد استانی و شهرستانی خبرداد.

سیدمحمد تقوی  در حاشیه آیین افتتاح پروژه‎ های عمرانی به ایلنا از کهگیلویه بزرگ گفت: ۳۹ پروژه با اعتباری معادل ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی افزود: تعداد هشت پروژه عمرانی با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم  کلنگ‌زنی شد.

فرماندار شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: قطعه سوم محور لنده - تراب با اعتباری بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان آماده کلنگ‌زنی شده است.

تقوی افزود: برای تکمیل محور لنده - تشان، حداقل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که بزودی با همکاری شرکت زیرساخت، شاهد آغاز عملیات اجرای این محور باشیم.

مدیر ارشد اجرایی شهرستان لنده  با بیان اینکه، ۴۲ میلیارد و ۶۰۰   میلیون تومان اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی هزینه شده است، اظهارداشت:  در بخش اقتصادی ۱۹    پنل خورشیدی با اعتباری حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۶۹ طرح حمایتی از مشاغل خرد با اعتباری بیش از    ۳۹ میلیارد تومان در این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش ایلنا، شهرستان لنده از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور