افتتاح و کلنگ زنی ۴۷ پروژه هفته دولت در لِنده

سیدمحمد تقوی در حاشیه آیین افتتاح پروژه‎ های عمرانی به ایلنا از کهگیلویه بزرگ گفت: ۳۹ پروژه با اعتباری معادل ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی افزود: تعداد هشت پروژه عمرانی با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم کلنگ‌زنی شد.

فرماندار شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: قطعه سوم محور لنده - تراب با اعتباری بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان آماده کلنگ‌زنی شده است.

تقوی افزود: برای تکمیل محور لنده - تشان، حداقل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که بزودی با همکاری شرکت زیرساخت، شاهد آغاز عملیات اجرای این محور باشیم.

مدیر ارشد اجرایی شهرستان لنده با بیان اینکه، ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی هزینه شده است، اظهارداشت: در بخش اقتصادی ۱۹ پنل خورشیدی با اعتباری حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۶۹ طرح حمایتی از مشاغل خرد با اعتباری بیش از ۳۹ میلیارد تومان در این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش ایلنا، شهرستان لنده از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/