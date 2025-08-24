خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی در چُرام

کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی در چُرام
کد خبر : 1677390
لینک کوتاه کپی شد.

عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی در روستای «بناری» شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد و همزمان با هفته دولت روز یکشنبه با اعتبار ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شروع شد.

سیدمالک رازنهان در حاشیه آئین کلنگ‌زنی این پروژه به ایلنا از کهگیلویه بزرگ، اهداف کلنگ‌زنی  نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی چُرام را  افزایش ظرفیت شبکه برق ، کمک به تولید، کاهش ناترازی انرژی برق و ایجاد اشتغال عنوان و اظهارداشت: این پروژه در زمینی بمساحت  ۱۳ هکتار به بهره‌برداری می رسد.

وی با بیان اینکه  در هفته دولت امسال،  هفت طرح صنعت برق با اعتبار ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال در شهرستان چُرام به بهره‌برداری می رسد یا کلنگ‌زنی خواهد شد، خاطرنشان کرد: چهار پروژه نهم و حیاتی صنعت  برق با اعتباری معادل ۷۳ میلیارد ریال در این شهرستان چرام بهره‌برداری رسید.

مدیر اداره برق شهرستان چُرام، اصلاح و بهینه‌ سازی شبکه بخش مرکزی و کره شهبازی، توسعه شبکه و بهبود ولتاژ کلایه سفلی و برق‌رسانی به سایت مسکن حمایتی را از پروژه‌هایی دانست  که در صنعت برق این شهرستان   به بهره‌برداری رسید.

رازنهان گفت:  کلنگ شروع عملیات  اجرایی سه طرح دیگر صنعت برق نیز با اعتبار ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در شهرستان چُرام با حضور مسوولان ارشد استانی و شهرستانی به زمین زده شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت کم‌آبی کشور و    آلودگی زیست‌محیطی ناشی از سوخت فسیلی در نیروگاه‌های تولید برق، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد جزو برنامه‌های محوری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور