کلنگزنی نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی در چُرام
عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی در روستای «بناری» شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد و همزمان با هفته دولت روز یکشنبه با اعتبار ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شروع شد.
سیدمالک رازنهان در حاشیه آئین کلنگزنی این پروژه به ایلنا از کهگیلویه بزرگ، اهداف کلنگزنی نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی چُرام را افزایش ظرفیت شبکه برق ، کمک به تولید، کاهش ناترازی انرژی برق و ایجاد اشتغال عنوان و اظهارداشت: این پروژه در زمینی بمساحت ۱۳ هکتار به بهرهبرداری می رسد.
وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال، هفت طرح صنعت برق با اعتبار ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال در شهرستان چُرام به بهرهبرداری می رسد یا کلنگزنی خواهد شد، خاطرنشان کرد: چهار پروژه نهم و حیاتی صنعت برق با اعتباری معادل ۷۳ میلیارد ریال در این شهرستان چرام بهرهبرداری رسید.
مدیر اداره برق شهرستان چُرام، اصلاح و بهینه سازی شبکه بخش مرکزی و کره شهبازی، توسعه شبکه و بهبود ولتاژ کلایه سفلی و برقرسانی به سایت مسکن حمایتی را از پروژههایی دانست که در صنعت برق این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
رازنهان گفت: کلنگ شروع عملیات اجرایی سه طرح دیگر صنعت برق نیز با اعتبار ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در شهرستان چُرام با حضور مسوولان ارشد استانی و شهرستانی به زمین زده شد.
وی افزود: با توجه به وضعیت کمآبی کشور و آلودگی زیستمحیطی ناشی از سوخت فسیلی در نیروگاههای تولید برق، ایجاد نیروگاههای خورشیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد جزو برنامههای محوری است.