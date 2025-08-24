افتتاح و کلنگ زنی ۵۵۲ طرح و پروژه در چُرام

داریوش پاداش در حاشیه سفر مسوولان ارشد استانی برای افتتاح و کلنگ زنی برخی پروژه های هفته دولت در شهرستان چُرام به ایلنا از کهگیلویه بزرگ افزود: ۹۸ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۷۸۸ میلیارد تومان کلنگ‌ زنی و افتتاح که از این تعداد، ۷۴ پروژه افتتاحی و ۲۴ پروژه نیز کلنگ‌زنی می شود.

وی با تشریح برخی پروژه های موردنظر برای افتتاح و کلنگ‌زنی در شهرستان چُرام، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی، عملیات اجرایی احداث شش نیروگاه خورشیدی با محوریت شرکت ساتبا و با اعتباری معادل ۲۴۰ میلیارد تومان شروع می‌شود.

فرماندار شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۵۴ پروژه اقتصادی و اشتغال‌زا با محوریت دستگاه‌های حمایتی مانند بسیج سازندگی و کمیته امداد در این شهرستان به بهره‌برداری می رسند که برای بیش از ۴۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌ شود.

پاداش افزود: در حوزه گازرسان نیز پروژه‌هایی با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان، افتتاح و کلنگ‌زنی می شود.

وی گفت: با حضور مسوولان ارشد استانی نیز ساختمان پایگاه امداد نجات جاده ای جوخانه شهرستان چرام با اعتبار پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، شهرستان چُرام از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.

چشمه زیبای بلقیس ، دشت ها و اراضی بهمراه باغات روستای دَمدره، چاسخار طسوج ، چال بایار، تنگ پیرزال ، جوخانه سرفاریاب و قلعه اسکندرخان را می توان از مهمترین اماکن گردشگری و تاریخی شهرستان چُرام دانست که در فصول مختلف سال پذیرای میهمانان داخلی و خارجی است.

شهرستان چُرام در ۱۸۰ کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

