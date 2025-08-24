خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح و کلنگ زنی ۵۵۲ طرح و پروژه در چُرام

افتتاح و کلنگ زنی ۵۵۲ طرح و پروژه در چُرام
کد خبر : 1677384
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۵۲ طرح و پروژه در هفته دولت امسال در این شهرستان خبرداد و گفت که ۴۵۴ پروژه از این تعداد در بخش اقتصادی و ۹۸ پروژه دیگر مربوط به بخش عمرانی است.

داریوش پاداش در حاشیه  سفر مسوولان ارشد استانی برای افتتاح و کلنگ زنی برخی پروژه های هفته دولت در شهرستان چُرام به ایلنا از کهگیلویه بزرگ افزود: ۹۸ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از  ۷۸۸ میلیارد تومان کلنگ‌ زنی و افتتاح که از این تعداد، ۷۴ پروژه افتتاحی و ۲۴ پروژه نیز کلنگ‌زنی  می شود.

وی  با تشریح برخی پروژه های موردنظر برای افتتاح و کلنگ‌زنی در شهرستان چُرام، خاطرنشان کرد:  در حوزه اقتصادی، عملیات اجرایی احداث شش نیروگاه خورشیدی با محوریت شرکت ساتبا و با اعتباری معادل ۲۴۰ میلیارد تومان شروع می‌شود.

فرماندار شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۵۴ پروژه اقتصادی و اشتغال‌زا با محوریت دستگاه‌های حمایتی مانند بسیج سازندگی و کمیته امداد در این شهرستان  به بهره‌برداری می رسند که برای بیش از ۴۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌ شود.

پاداش افزود: در حوزه گازرسان نیز پروژه‌هایی با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان، افتتاح و کلنگ‌زنی   می شود.

وی گفت: با حضور مسوولان ارشد استانی نیز  ساختمان پایگاه امداد نجات جاده ای جوخانه شهرستان چرام  با اعتبار پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، شهرستان چُرام از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.

چشمه زیبای بلقیس ، دشت ها و اراضی بهمراه باغات روستای دَمدره، چاسخار طسوج ، چال بایار، تنگ پیرزال ، جوخانه سرفاریاب و قلعه اسکندرخان را می  توان از مهمترین اماکن گردشگری و تاریخی شهرستان چُرام دانست که در فصول مختلف سال پذیرای میهمانان داخلی و خارجی است.

شهرستان چُرام در ۱۸۰ کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور