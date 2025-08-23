سرهنگ پاسدار سید علی‌اصغر پوربهشت در حاشیه آیین بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی به ایلنا از کهگیلویه بزرگ افزود: با توجه به اثرات ناترازی انرژی بر زندگی مردم، بسیج شهرستان همگام با دولت و نظام اسلامی، وارد میدان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

وی گفت: از دهه فجر سال گذشته تاکنون، بیش از ۷۰ پنل خورشیدی پنج کیلوواتی در سطح شهرستان کهگیلویه نصب و راه‌اندازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با بیان اینکه این پنل‌ها بخشی بصورت انفرادی و خانگی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های تجمیعی نصب شده‌اند، اظهارداشت: امروز و در اولیه روز هفته دولت، نخستین پروژه تجمیعی استان با نصب ۴۲ پنل پنج کیلوواتی به بهره‌برداری رسید.

پوربهشت گفت: این طرح علاوه بر ظرفیت تولید برق، برای ۴۲ نفر، تسهیلات اشتغال‌زایی کم‌ بهره فراهم کرده و ،۲۸ پنل خورشیدی دیگر نیز بصورت انفرادی در نقاط مختلف شهرستان نصب شد.

وی، هزینه هر پنل انفرادی را ۱۵۰ میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که متقاضیان هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و در عوض، ماهانه بین سه تا پنج میلیون تومان سود از محل تولید برق به دست خواهند آورد.

این فرمانده نظامی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان کهگیلویه هم یادآورشد: شهرستان کهگیلویه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و این یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه انرژی‌های پاک است.

پوربهشت تاکید کرد: بسیج آمادگی دارد با استفاده از تسهیلات موجود، این ظرفیت‌ها را در نقاط مختلف شهرستان فعال کرده و به رفع ناترازی برق در منطقه کمک کند.

انتهای پیام/