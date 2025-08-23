خبرگزاری کار ایران
بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی در کهگیلویه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: اولین پروژه نیروگاه خورشیدی تجمیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت ۲۱۰ کیلووات در دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ پاسدار سید علی‌اصغر پوربهشت  در حاشیه آیین بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی به ایلنا از کهگیلویه بزرگ افزود:  با توجه به اثرات ناترازی انرژی بر زندگی مردم، بسیج شهرستان همگام با دولت و نظام اسلامی، وارد میدان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

وی گفت:   از دهه فجر سال گذشته تاکنون، بیش از ۷۰ پنل خورشیدی پنج    کیلوواتی در سطح شهرستان کهگیلویه نصب و راه‌اندازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با بیان اینکه این پنل‌ها بخشی بصورت انفرادی و خانگی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های تجمیعی نصب شده‌اند، اظهارداشت: امروز و در اولیه روز هفته دولت، نخستین پروژه تجمیعی استان با نصب ۴۲ پنل پنج کیلوواتی به بهره‌برداری رسید.

پوربهشت گفت: این طرح علاوه بر ظرفیت تولید برق، برای ۴۲ نفر، تسهیلات اشتغال‌زایی کم‌ بهره فراهم کرده و ،۲۸ پنل خورشیدی دیگر نیز بصورت انفرادی در نقاط مختلف شهرستان نصب شد.

وی، هزینه هر پنل انفرادی را ۱۵۰ میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که متقاضیان هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و در عوض، ماهانه بین سه تا پنج میلیون تومان سود از محل تولید برق به دست خواهند آورد.

این فرمانده نظامی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان کهگیلویه هم یادآورشد: شهرستان کهگیلویه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و این یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه انرژی‌های پاک است.

پوربهشت تاکید کرد: بسیج آمادگی دارد با استفاده از تسهیلات موجود، این ظرفیت‌ها را در نقاط مختلف شهرستان فعال کرده و به رفع ناترازی برق در منطقه کمک کند.

