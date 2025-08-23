در گفت و گو با ایلنا:
افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۷ پروژه در کهگیلویه
فرماندار شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد از کلنگزنی و افتتاح ۱۳۷ پروژه عمرانی و اقتصادی این شهرستان در اولین روز هفته دولت با حضور مسوولان ارشد استانی و شهرستانی خبرداد.
ایرج کاظمی در حاشیه آئین کلنگزنی محور ارتباطی فرعی روستای زیرنا امامزاده نورالدین عباس (ع) به سمت دشت آزادی به ایلنا در کهگیلویه بزرگ گفت: از این تعداد پروژه، ۱۲۷ پروژه عمرانی و ۱۰ پروژه اقتصادی در این شهرستان افتتاح و کلنگزنی میشود.
وی از شروع عملیات اجرایی و تکمیلی بهسازی راه فرعی روستای زیرنا امامزاده نورالدین عباس (ع) بسمت دشت آزادی شهرستان کهگیلویه بطول شش و نیم کیلومتر خبرداد.
فرماندار کهگیلویه گفت: اعتبار اجرایی و تکمیل این پروژه ۲۶۲ میلیارد تومان است و قرار است تا ۱۹ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
کاظمی افزود: اجرایی شدن محور ارتباطی فرعی روستای زیرنا بسمت دشت آزادی، مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله میتوان به کوتاه شدن مسیر ۲۱ کیلومتری دیشموک و قلعه رئیسی اشاره کرد.
وی گفت: بهرهبرداری از این پروژه مهم جاده ای یک کار پدافندی برای تونلهای کهگیلویه است که موجب صرفهجویی در زمان، کاهش تلفات جادهای و صرفهجویی در انرژی میشود.
کاظمی فرماندار کهگیلویه افزود: پروژه رفع نقص قطعه سوم راه اصلی پُست دهدشت با اعتبار ۵۵۰ ملیارد تومان و ۷۴ پروژه شرکت آب و فاضلاب استان با اعتباری بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از مهمترین پروژه هایی است که در شهرستان کهگیلویه افتتاح و کلنگزنی میشوند.
به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.