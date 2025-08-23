افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۷ پروژه در کهگیلویه

وی از شروع عملیات اجرایی و تکمیلی بهسازی راه فرعی روستای زیرنا امامزاده نورالدین عباس (ع) بسمت دشت آزادی شهرستان کهگیلویه بطول شش و نیم کیلومتر خبرداد.

فرماندار کهگیلویه گفت: اعتبار اجرایی و تکمیل این پروژه ۲۶۲ میلیارد تومان است و قرار است تا ۱۹ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

کاظمی افزود: اجرایی شدن محور ارتباطی فرعی روستای زیرنا بسمت دشت آزادی، مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله می‌توان به کوتاه شدن مسیر ۲۱ کیلومتری دیشموک و قلعه رئیسی اشاره کرد.

وی گفت: بهره‌برداری از این پروژه مهم جاده ای یک کار پدافندی برای تونل‌های کهگیلویه است که موجب صرفه‌جویی در زمان، کاهش تلفات جاده‌ای و صرفه‌جویی در انرژی می‌شود.

کاظمی فرماندار کهگیلویه افزود: پروژه رفع نقص قطعه سوم راه اصلی پُست دهدشت با اعتبار ۵۵۰ ملیارد تومان و ۷۴ پروژه شرکت آب و فاضلاب استان با اعتباری بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از مهمترین پروژه‌ هایی است که در شهرستان کهگیلویه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شوند.

به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.