در گفت و گو با ایلنا:
افتتاح و کلنگزنی هزار و ۳۳۳ پروژه با اشتغالزایی چهار هزار و ۵۰۰ نفر در کهگیلویه و بویراحمد
راه آهن، مهمترین مطالبه کهگیلویه و بویراحمد
معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنیِ یک هزار و ۳۳۳ پروژه و طرح با اعتباری معادل ۳۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان در هفته دولت امسال در بخش های عمرانی و اقتصادی این استان خبرداد.
عیسی شهامت به ایلنا از یاسوج گفت: در حوزه اقتصادی در مجموع ۴۵۷ پروژه افتتاحی و کلنگ زنی داریم که از این تعداد، ۴۴۵ پروژه با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان افتتاح میشود و البته عمده این پروژه ها با محوریت بسیج سازندگی است.
وی با بیان اینکه این تعداد پروژه، زمینه اشتغالزایی ۴۰۸ نفر را فراهم می کند، اظهارداشت: ۱۲ پروژه دیگر نیز با اعتباری معادل ۲۵ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان کلنگزنی میشود که اشتغال بیش از چهار هزار نفر را بهمراه دارد.
معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در بخش عمرانی هم در مجموع ۸۷۶ پروژه با اعتبار هشت هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان اجرا می شود که شامل ۶۸۲ پروژه افتتاحی و ۱۹۴ پروژه کلنگزنی است.
بگفته شهامت، بیشترین پروژههای افتتاحی در استان کهگیلویه و بویراحمد، مربوط به دهیاریها و شهرداریها و بیشترین پروژههای کلنگزنی مربوط به نوسازی مدارس ، راهداری و برق است.
وی گفت: بسیاری از تأسیسات زیربنایی آب در مبادی خروجی استان واقع شده و بهرهمندی استان از آنها اندک بوده است که تلاش ما متمرکز بر تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده ۲۳ است.
این مسوول عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: اعتبارات بخش آب از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و صرف پروژههایی مانند سد تنگسرخ، سد سقاوه، آبرسانی به چهار شهر دهدشت، چرام، سوق و لنده بعلاوه ۳۰۰ روستا و تأمین آب کشاورزی امامزاده جعفر (ع) گچساران شد.
شهامت، از قرارگیری ۱۶ پروژه جدید در ردیف طرحهای ملی هم خبرداد و خاطرنشان کرد: پنج تا شش پروژه از این تعداد، در حوزه آب است.
وی افزود: در ششماهه دوم سال گذشته، یک سومِ مجموع اعتبارات صرفشده در ۱۰ سال گذشته برای پروژه سد تنگسرخ یاسوج جذب شد.
معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهمترین مطالبه استان، اتصال به شبکه آزادراهی کشور می باشد و مسیر یاسوج به اقلید بعنوان نزدیکترین راه در حال بررسی است.
شهامت افزود: طول این مسیر از ۷۱ کیلومتر به ۵۷ کیلومتر کاهش خواهد یافت و قطعه نخست آن بطول ۱۰ کیلومتر با اعتبار یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهزودی شروع می شود.