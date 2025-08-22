خبرگزاری کار ایران
افتتاح و کلنگ‌زنی هزار و ۳۳۳ پروژه با اشتغال‌زایی چهار هزار و ۵۰۰ نفر در کهگیلویه و بویراحمد

کد خبر : 1676799
راه آهن، مهم‌ترین مطالبه کهگیلویه و بویراحمد

معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنیِ یک هزار و ۳۳۳ پروژه و طرح با اعتباری معادل ۳۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان در هفته دولت امسال در بخش های عمرانی و اقتصادی این استان خبرداد.

عیسی شهامت به ایلنا از یاسوج گفت:  در حوزه اقتصادی در مجموع ۴۵۷ پروژه افتتاحی و کلنگ زنی داریم که از این تعداد، ۴۴۵ پروژه    با اعتبار ۲    هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود و البته   عمده این پروژه ها با محوریت بسیج سازندگی است.

وی با بیان اینکه این تعداد پروژه،  زمینه اشتغال‌زایی ۴۰۸ نفر را فراهم می کند، اظهارداشت:  ۱۲ پروژه دیگر نیز با اعتباری معادل ۲۵    هزار و ۸۸۷   میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود که اشتغال بیش از چهار  هزار نفر را بهمراه دارد.

معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در بخش عمرانی هم  در مجموع ۸۷۶ پروژه با اعتبار هشت   هزار و ۴۵۴    میلیارد تومان اجرا می‌ شود که شامل ۶۸۲ پروژه افتتاحی و ۱۹۴    پروژه کلنگ‌زنی است.

بگفته شهامت، بیشترین پروژه‌های افتتاحی در استان کهگیلویه و بویراحمد، مربوط به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و بیشترین پروژه‌های کلنگ‌زنی مربوط به  نوسازی مدارس ،  راهداری و برق است.

وی گفت: بسیاری از تأسیسات زیربنایی آب در مبادی خروجی استان واقع شده و بهره‌مندی استان از آن‌ها اندک بوده است که تلاش ما متمرکز بر تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده ۲۳    است.

این مسوول عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: اعتبارات بخش آب از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان افزایش یافته و صرف پروژه‌هایی مانند سد تنگ‌سرخ، سد سقاوه، آبرسانی به چهار شهر دهدشت، چرام، سوق و لنده بعلاوه  ۳۰۰ روستا و تأمین آب کشاورزی امامزاده جعفر (ع)    گچساران شد.

شهامت، از قرارگیری ۱۶ پروژه جدید در ردیف طرح‌های ملی هم خبرداد و خاطرنشان کرد: پنج تا شش پروژه از این تعداد، در حوزه آب است.

وی افزود: در شش‌ماهه دوم سال گذشته، یک‌ سومِ مجموع اعتبارات صرف‌شده در ۱۰ سال گذشته برای پروژه سد تنگ‌سرخ یاسوج جذب شد.

معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهم‌ترین مطالبه استان، اتصال به شبکه آزادراهی کشور می باشد و مسیر یاسوج به اقلید بعنوان نزدیک‌ترین راه در حال بررسی است. 

شهامت افزود: طول این مسیر از ۷۱ کیلومتر  به ۵۷ کیلومتر کاهش خواهد یافت و قطعه نخست آن بطول ۱۰ کیلومتر با اعتبار یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به‌زودی شروع می شود.

